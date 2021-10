Amédée, notaire retraité, aimait écouter les aventures de son copain Jo. C'était son héros. Mais Jo meurt. Amédée découvre alors qu'il n'était pas vraiment un aventurier. Être vieux ne veut pas dire que la vie ne peut plus être palpitante.

Tananarive Couv. Ed. Glénat © Sylvain Vallée & Mark Eacersall

La scène d'ouverture de la BD de Vallée et Eacersall présente les deux compères. Jo chemise jaune ouverte sur un torse velu, babouches aux pieds. Amédée, petit pull noir, polo blanc. Les deux hommes se font face. Jo donne l'impression d'avoir vécu 1 000 et une vies quand Amédée offre une allure pépère, de vie bien rangée.

Les rôles sont visuellement distribués. Le premier, c'est l'aventurier, le deuxième est celui qui boit ses paroles

Tu as bu du rhum. T'as pas intérêt d'être malade.

Quand il traverse la rue pour rentrer chez lui, Amédée a encore les yeux qui brillent, mais il a aussi une femme qui est là pour lui rappeler sa vie. Amédée s'en fiche ou ne veut pas voir. Jo reste un conteur magnifique et ce temps passé avec lui, c'est une façon de rêver encore, à l'heure où son corps lui rappelle qu'il n'est plus tout jeune.

Amédée aurait pu lire les aventures de Jo dans les livres de Joseph Kessel, de Jack London ou d'Henry de Monfreid, ces romans qui sont dans la bibliothèque de Jo. Mais pour Amédée, Jo, c'est le copain, celui des soirs heureux. "Tananarive", c'est une histoire de vieux, d'une amitié de riens, faite de temps passé ensemble à se raconter des histoires.

Jo était un mythomane, un affabulateur intégral.

Jo meurt un matin, seul dans son jardin, arrêt cardiaque

A l'enterrement, personne pour le pleurer à part Amédée. Et après tout, c'est bien normal, Jo était un aventurier qui n'avait pas d'attache, pas de femme. Peut-être un enfant, à l'étranger. "Une histoire sulfureuse, compliquée", dira Amédée au maire de la commune qui lui demande de faire des recherches, à lui, l'ancien notaire. Contraint par quelques détails qui ne collent pas avec le personnage, Amédée va s'y coller.

Tu t'es bien moqué de moi, salaud.

Il y a effectivement quelque chose qui cloche

Dans l'acte de naissance, Jo est né à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Beaucoup moins exotique que les Tropiques. Amédée n'est pas au bout de ses surprises. Hanté par la mort de Jo qui revient dans ses cauchemars, il va reprendre le fil de la vie de son ami.

Jo n'était pas un aventurier mais représentant en aspirateurs et deux fois divorcé.

Pendant que Jo déçoit, Amédée surprend. Lui qui n'a jamais quitté son petit chez-lui, va prend la route.

On le suit, poursuivi un jour par des chiens. On le retrouve au petit matin, éméché dans un bar à hôtesse, un autre giflé par un légionnaire dans un bar.

Une histoire de dupe, drôle

C'est là tout le sel de l'histoire. Amédée va vivre en quelques mois sa crise d'ado. L'aventurier finalement, c'est lui. "Tananarive" est de ces petits bijoux qu'il faut garder chez soi parce que c'est infiniment drôle et bien ficelé. Il y a chez Amédée et Jo, du Jean-Pierre Marielle, du Philippe Noiret, du Jean Gabin, du Jean Rochefort.

Amédée petite taille, gros nez, Jo, immense avec des yeux dont on ne sait jamais s'ils sont ouverts, souriants ou fermés. Inévitablement, on pensera aux Vieux Fourneaux de Lupano et Cauet. Mais ce n'est pas un mal. Ça dit surtout que les vieux en BD, c'est un style et on en redemande. Tananarive chez Glénat.