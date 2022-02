Depuis la sortie de Gomorra, son enquête sur la mafia napolitaine en 2006, Roberto Saviano vit sous protection policière. Il se raconte sous le crayon d'un auteur israélien fascinant, Asaf Hanuka.

Je suis toujours vivant © 2022, Gallimard et Steinkis, © Saviano & Hanuka

Quelle peut être la vie d'un homme condamné à mort par la Camorra ? Robert Saviano est un homme libre de sa parole mais prisonnier de ses mouvements.

Quinze ans qu'il est sous protection policière. Lui dit que c'est : "une forme de résistance. Dans cette situation, vous n'êtes pas mort. Mais on ne vous laisse pas vivre non plus. Vous êtes au milieu."

Je me suis juré que je ferais tout pour ne jamais avoir peur, ne jamais être une victime

Je suis toujours vivant © 2022, Gallimard et Steinkis / Saviano & Hanuka

Pour comprendre l'origine de Gomorra, Roberto Saviano rapporte une scène de son enfance. Il est avec son père dans un café. Pendant que ce dernier remplit une grille de "totocalcio", le gamin aperçoit un homme poursuivi par un autre, armé. Le fuyard qui s'est réfugié sous une voiture, est abattu à bout portant. Dans la rue, un vieil homme sourit de la scène. Lui choqué, dit simplement qu'il n'est jamais ressorti de sous cette voiture. Asaf Hanuka retranscrit la scène avec un dessin froid, clinique, entre gris, rouge avec une ligne jaune. La victime avant de mourir, s'est oubliée. L'Italie de l'enfance de Saviano ressemble donc à des règlements de compte.

J'ai une vie de merde à cause de mon obsession de retranscrire des faits réels

Au Journal du Dimanche qui l'interrogeait sur sa vie l'été dernier, Roberto Saviano avait expliqué avoir une vie de "merde". Je suis toujours vivant raconte ce quotidien, depuis 2006, depuis la sortie de Gomorra. C'est son succès populaire qui l'a précipité dans cet enfermement. Le fait de désigner nommément les coupables. Les menaces arrivent très vite, dans la boîte à lettres de sa mère, dans la rue… Un jour, les policiers le font monter dans leur voiture. Début de la protection.

Je suis toujours vivant © 2022, Gallimard et Steinkis / Saviano & Hanuka

Ils m'ont dit que ça durerait au maximum deux semaines. C'était il y a 15 ans, près de 5500 jours

Il n'est jamais rentré chez lui. Son frère, dommage collatéral, est obligé de fuir la région et de cacher son nom. Les changements d'appartements sont incessants, jusqu'à l'exil sur une île où le téléphone ne capte pas, les Etats-Unis. Une vie normale, dans ces conditions, n'existe pas. Une vie amoureuse, encore moins. "Ca produit de la rancœur, des manques, des frustrations." dit-il. Roberto Saviano est en sursis. Si la mafia ne l'a pas encore tué, c'est pour éviter d'en faire un martyr. Pas bon pour les affaires.

Asaf Hanuka, l'homme qui couche en dessins les mots de Saviano

Asaf Hanuka auteur israélien a été récompensé en 2016, du Eisner de la meilleure BD étrangère, l'équivalent d'un Oscar en BD, pour "KO à Tel Aviv".

K.O à Tel Aviv Couv. Ed. Steinkis / Asaf Hanuka

Il y racontait le quotidien d'un Israélien dans un pays constamment en guerre. Dans sa série "Réaliste", il poursuivait son regard sur son désordre intérieur, ses angoisses, le manque d'argent, sa vie d'homme, son fils. Planches après planches, on découvre avec lui, un dessin au carrefour de tout, pub, comics. Les couleurs sont franches. C'est drôle, parfois grave, comme quand il raconte les contrôles aux aéroports : "Ca n'a rien d'une tâche aisée surtout pour des gens qui ont le type moyen-oriental." Il ne s'en plaint pas. "Moi aussi je veux vivre dans un monde sûr. Le prix à payer étant d'être présumé suspect."

Le Réaliste T4 Couv. Ed. Steinkis / Asaf Hanuka

Ça fait bien longtemps que Roberto Saviano lui, a été désigné coupable. Giovani Falcone, le juge qui fut assassiné par la mafia disait que pour être crédible, on doit se faire tuer. "Je le sais bien." répond Saviano. "J'écris. Je fais entendre ma voix. Je refuse de me taire. Je fais donc tout ce qui est en mon pouvoir avec le reste de liberté qu'il me reste."

► Je suis toujours vivant, co-édition Gallimard - Steinkis.