Les auteurs de BD ont-ils des comptes à régler avec leur père ? Après David Sala et son "Poids des héros" paru en janvier, deux auteurs allemands racontent des pères volages, dispendieux, en proie à des tourments intérieurs.

Une vie en parallèle Couv. Ed.Steinkis © Matthias Lehmann

Une vie en parallèle - Matthias Lehman

C'est une vie cachée, faite de non-dits, de conflits intérieurs. Karl Kling est homosexuel. Il a longtemps gardé ce secret pour lui. Les rumeurs de ses amours interdites dans les années 1950, l'ont trahi auprès de sa première femme. Il ne reverra plus son fils, nourrisson. Ses penchants toujours jugés contre nature, le feront divorcer une deuxième fois. Mais de cette deuxième union, une fillette est née, et Karl n'a pas voulu l'abandonner. Qu'a-t-elle compris de son malaise, de son incapacité à vivre une vie de famille comme les autres ? C'est elle qui a coupé les ponts.

Je voulais être heureux. Je devais être heureux. Mais quelque chose me manquait

Une vie en parallèle Planche Ed. Steinkis / Matthias Lehmann

L'histoire commence par le départ à la retraite de Karl. Il est amer, parce qu'il sait ce qui l'attend. Après ses deux ratés familiaux, travailler, boire un coup avec les copains était sa vie. Mais le temps des journées en solitaire est venu. A l'heure des comptes, il entreprend d'écrire à sa fille, et avec sa plume, il remonte le fil de sa vie. Karl décrit ses amours impossibles. Un soldat pendant la guerre, un homme près du lac, d'autres en ville, toujours caché. "Quelque chose me manquait. Quelque chose que ma famille ne pouvait pas m'apporter."

Une vie en parallèle Planche Ed. Dargaud / Matthias Lehmann

En ces temps-là, sans modèle antérieur, on restait persuadé qu'il fallait se montrer bon père. Comment expliquer alors à Hella, sa fille, qui l'on est, quand on ne se comprend pas soi-même ? Dessin noir et blanc, façon aquarelle, Matthias Lehmann raconte un Karl qui veut rattraper le temps, s'assumer enfin. C'est simple, juste et c'est universel encore aujourd'hui.

Une vie en parallèle chez Steinkis.

Le Lait paternel, les errances de Rufus Himmelstoss - Uli Oesterle

Le Lait paternel Couv. Ed. Dargaud / Uli Oesterle

Le Lait paternel fait-il référence au liquide séminal, autrement dit le sperme ? Celui qui a conçu ? Ou le lait paternel est-il la métaphore du lait maternel celui qui nourrit et qui protège ? Auquel cas, on ne parle pas du même père. Pour introduire son histoire, Uli Oesterle vous glisse dans les premières planches, une année 1975 et ceci une chanson des Temptations : "Papa was a Rollin'Stone". Le père d'Uli était volage, joueur, pôst-ado, pas un père finalement.

Ce salopard nous a laissé tombé ma mère et moi

Le lait paternel Planche Ed. Dargaud / Uli Oesterle

Pour bien comprendre l'homme qu'il fut, Uli donne la parole à Rufus, VRP qui vend des voilages pour terrasse et des stores. Il fait du porte à porte et au passage, si Madame est seule à la maison, il consomme. Rufus est un séducteur qui ne doute de rien. Sa femme et son fils sont accessoires dans cette vie de débauche, sauf quand il s'agit de combler les besoins : "Dis moi, il te resterait pas un peu d'argent de poche ?" Longtemps, Rufus a été chanceux. Mais un jour, les ventes chutent, sa femme le quitte, Rufus se retrouve à la rue.

Le lait paternel Planche Ed. Dargaud / Uli Oesterle

Uli Oesterle décrit la déchéance un peu à la manière du Vernon Subutex de Despentes. Rufus quitte progressivement le monde des vivants. Au milieu de tout ce fatras dessiné en noir et blanc, sur un ton très seventies avec cols pelle à tarte et pantalons pattes d'éléphant, Uli Oesterle se décrit lui, auteur de BD, en bleu, au milieu de ses propres démons. Pas bien dans son art, pas bien dans sa vie de famille, pas bien avec son fils. Faut-il y voir là, une reproduction des errances du Rufus ? On le saura sans doute dans les prochains tomes. Le lait paternel en compte 4. En racontant ces deux vies en parallèle, Oesterle donne à sa BD un côté divan. C'est ici que je m'allonge et que je délivre mes pensées.

Le lait paternel - Livre 1 - Les errances de Rufus Himmelstoss chez Dargaud.