Georges Bess et Barry Windsor-Smith ont en commun leur âge (ils ont passé 70 ans) et leur amour pour les monstres. Le premier revisite Frankenstein, le second imagine une créature qui pourrait être un hymne à Hulk.

Frankenstein Couv. Ed. Glénat © Georges Bess

Frankenstein - Georges Bess

Il est apparu dans le grand nord, gigantesque, à l'arrière d'un traineau tiré par des chiens. Personne n'a vu son visage. Les hommes qui l'ont observé à la longue vue, étaient à bord d'un navire à voile, qui tentait d'ouvrir un passage à travers les glaces du pôle. Ce n'est que le lendemain, qu'ils comprendront. Victor Frankenstein apparaît à son tour sur la banquise. L'homme est à bout de force, hagard.

Frankenstein Planche Ed. Glénat / Geroges Bess

Dans son journal de bord, le capitaine Walton retranscrit les mots de cet homme. Victor Frankenstein est un scientifique. Longtemps, il a dévoré les livres, disséqué les corps, jusqu'à ce qu'il découvre un jour, comment donner la vie.

Recréer un être vivant à partir de cadavre était pure folie

L'homme qui apparaît ce jour là, devant lui est immense. C'est un puzzle humain, avec des points de suture et une tête difforme. Victor épouvanté par son oeuvre, le rejette et l'oblige à fuir. Georges Bess, lâche alors Victor pour raconter chapitres après chapitres, la suite de l'histoire. Celle du monstre. Parce qu'il fait peur, on le rejette, on le bat, lui tire dessus. C'est un homme condamné à être seul.

Frankenstein Planche Ed. Glénat / Georges Bess

Comment se peut-il que l'homme si puissant, si vertueux, si magnifique, puisse être également si abject, si mesquin ?

A l'abri du regard des hommes, il apprend la parole, la lecture. Il s'interroge sur sa condition et devient l'égal de ceux qui le rejettent, en tuant à son tour. Sa vie n'a plus de sens. Le seul qui peut lui en donner encore, c'est son créateur, Victor, qu'il va retrouver et à qui il va demander l'indicible : une compagne. Le monstre vaut-il mieux que son créateur ? Georges Bess vous livre ses doutes, à travers le récit des deux et d'un témoin, le capitaine Walton, à qui chacun lègue son testament. Frankenstein chez Glénat.

Monstres - Barry Windsor-Smith

Monstres © 2021 Éditions Delcourt All characters, stories and art © Barry Windsor-Smith. Originally published by Fantagraphics Books, / Barry Windsor-Smith

Un siècle a passé. Les hommes dessinés par Barry Windsor-Smith sont devenus monstrueux. Bobby veut entrer dans l'armée comme son père, Tom. Il est un peu simple. Sans doute les séquelles des coups portés par son géniteur, ce héros revenu de la guerre transformé, alcoolique, colérique et violent. Qui sait seulement ce qu'il a vu en Allemagne ?

D'où sort cette créature grotesque ?

Monstres © 2021 Éditions Delcourt All characters, stories and art © Barry Windsor-Smith. Translation rights arranged through Fantagraphics Books. / Barry Windsor-Smith

Les Américains développent un programme à base de génétique et de robotique destiné à créer une armée extrêmement puissante. Plus de mère, plus de père, Bobby Bailey va servir de cobaye à Friedrich, un scientifique allemand qui a oeuvré dans les camps et qui s'est vendu aux Américains pour sauver sa peau. Les expériences menées sur Bobby font de lui, un être musculeux, globuleux, difforme comme le Frankenstein de Bess.

Un chef d'oeuvre graphique

Barry Windsor-Smith, géant du comics, a mis 35 ans à raconter cette histoire, après avoir essuyé le refus des éditeurs américains. C'est une sorte d'hymne à la naissance d'Hulk, version noire. Bobby n'a pas la plastique de Captain America et des autres super-héros, c'est d'abord une victime.

Monstres© 2021 Éditions Delcourt All characters, stories and art © Barry Windsor-Smith. Originally published in the U.S. by Fantagraphics Books / Barry Windsor-Smith

Là où Bess raconte un cheminement, la folie d'un homme seul, Windsor-Smith montre une folie plurielle, ignoble, sans limites. Ces monstres dans les versions de Barry Windsor-Smith et de Georges Bess se présentent en noir et blanc, avec une forme de romantisme chez Bess, de la colère. Avec un crayonné hachuré chez Windsor-Smith, des visages et des yeux vidés de leurs expressions. Après lecture de ces deux BD, il reste comme un goût amer. Un monstre est avant tout, l'invention des hommes. Monstres paru chez Delcourt.