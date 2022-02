De la BD, au Webtoon en passant par l'adaptation Netflix, itinéraire d'un manga sud-coréen qui critique la puissance des images dans une société hyperconnectée à travers l'annonce de votre mort, via une notification sur votre portable.

Regardez bien votre smartphone, aucune notification ? Vous êtes sûr ? Dans le monde de Hellbound, c'est ce qu'on redoute le plusse. La notification qui annonce la date et l'heure exacte de votre mort. Avant d'arriver sur votre portable, l'annonce se présente à vous, via le visage d'une femme fantôme, avec ses cheveux qui flottent dans l'air et des yeux vides qui pleurent déjà sur votre sort.

Tu seras damnée dans 5 jours à 15 heures

Hellbound T1 © 2020 YEON Sangho & CHOI Gyuseok / Sangho & Gyuseok

Pour certains, la mort n'est pas loin, quelques heures, quelques jours. Pour d'autres, elle est à plusieurs années. Mais jamais la mort ne se trompe et quand elle arrive, elle est particulièrement violente. Ce sont des monstres noueux, gris-noirs, sans véritable visage. Ils transpercent de leur lame, le corps de la victime et le brûlent instantanément. D'où viennent ces créatures ? De l'enfer, ni plus, ni moins. Dans le 1er tome de Hellbound, on suit un policier revenu de tout. Sa femme est morte assassinée. Il peine à éduquer son fils adolescent. Il doit enquêter sur ce nouveau type de mort par notification dont certains en ont fait un business.

La volonté de Dieu est évidente. Il exige que nous soyons plus justes

Néo Véritas est une secte influente. Par la voix de son gourou et de vidéos sur les réseaux, elle affirme que c'est la justice divine. Ceux qui reçoivent une notification sont des pêcheurs parce qu'ils ont tué, volé etc… Mais ce précepte est mis à mal, le jour où une mère courage, célibataire, reçoit une notification devant ses enfants. Qu'a t'elle fait pour hériter de cette mise à mort ? Rien. Mais tout sera filmé en direct. Elle a passé un marché avec Néo Véritas en échange d'une somme d'argent qui servira à protéger ses enfants. Dans le tome 2, c'est le bébé d'un journaliste qui reçoit la notification à sa naissance. Voilà qui met à mal la crédibilité de Néo Véritas.

Hellbound et son dessin très réaliste noir et blanc avec des touches de photos, vous plonge dans cette atmosphère sordide. Mais là n'est pas le plus important finalement. Hellbound est une critique sur les croyances, la manipulation, la puissance des images dans une société hyperconnectée. Le scénariste montre des enquêteurs dépassés, une société mouton, des radicaux qui profitent, des résistants. Terriblement d'actualité. Hellbound T1 & T2 chez Delcourt collection KBooks.

Hellbound, un BD mais aussi un Webtoon Quésako ?

Le webtoon, l'autre façon de lire une BD, via l'écran de votre smartphone en faisant défiler les dessins. C'est le phénomène venu de Corée du Sud. C'est une forme de narration différente, par épisodes. Il n'y a pas de pages. Les bulles peuvent être hors des cases, les dialogues, courts et surtout, exception faite d'Hellbound, c'est en couleur.

Tower of God Couv. Ed. Ototo / Siu

Parmi les grands succès, qu'on retrouve en version papier en France, Tower of God de Siu chez OTOTO. L'histoire de Bam qui veut retrouver son amie Rachel mais qui doit pour ça, passer des épreuves dans la Tour de Dieu dont les étages sont immenses et peuplés d'être étranges.

Lore Olympus - Rachel Smythe

Lore Olympus Couv. Ed. Hugo BD / Rachel Smythe

C'est le dernier né. Des millions de lecteurs sur webtoon et un succès de librairie depuis sa sortie papier en janvier. Lore Olympus, c'est la mythologie grecque version 2.0, avec ses dieux adeptes du smartphone. C'est un dessin brossé en bleu, noir et rose. Rachel Smythe s'amuse des mythes et joue des personnages. Hadès le dieu des morts est incompris. Perséphone déesse du printemps, élevée dans le monde des mortels par Déméter, mère protectrice, est un brin naïve face aux dieux.

Toi et tes frères vous êtes connus pour vos nombreuses liaisons sordides

Lore Olympus Planche Ed. Hugo Bd / Rachel Smythe

Mais elle assez au fait des comportements de Zeus, Poséidon, Hadès et consort. Lore Olympus, c'est l'histoire d'un amour naissant entre Hadès et Perséphone. C'est aussi la preuve que le modèle sud-coréen du webtoon a conquis le monde. Rachel Smythe est une jeune auteure néo-zélandaise, qui ose revisiter ici, la mythologie en jouant des codes d'aujourd'hui. Lore Olympus chez Hugo & Cie.