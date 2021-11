Loin de la série sur Netflix, Sweet Tooth est au départ une bande-dessinée. Et c'est elle qu'il faut lire avant tout. Dans le volume 4, Jeff Lemire continue son exploration de l'être humain. La mélancolie, le rêve d'un monde meilleur sont toujours là.

Sweet Tooth Volume 4 COuv. Ed. Urban Comics © Jeff Lemire

Dans les trois premiers volumes de Sweet Tooth, Jeff Lemire imaginait le monde d'après pandémie. Une peste noire décimant l'humanité avec pour seuls survivants des enfants hybrides entre humains et animaux. Le volume 4, c'est le monde après l'après. 300 ans plus tard.Sweet Tooth, ce gamin avec des bois de cerf sur la tête, n'est plus. Un nouveau personnage apparaît. Un hybride. Il s'appelle lui aussi Gus. Mais les enjeux ont changé.

Stop. Retourne dans la zone autorisée immédiatement, ou tu seras puni

Sweet Tooth Volume 4 Planche Ed. Urban Comics / Jeff Lemire

En apparence, Gus est libre de ses mouvements

Dans les faits, ce n'est pas le cas. Il est surveillé par des drones. Gus fait des rêves étranges. Jepperd et son regard dur, lui insuffle l'idée qu'il faut aller au-delà des limites imposées par des drones. Alors Gus, l'enfant aux bois de cerf, décide un jour, de partir. Cette histoire a le goût du recommencement, en mode inversé. Le jeune hybride n'a rien perdu de sa candeur. L'homme lui, n'a rien perdu de sa cruauté. Celui que l'on nomme Père dirige le monde sous terre. Il ne veut pas cohabiter. Il veut sa revanche sur les hybrides. Il veut retrouver la surface.

Tu vas rester planté là à fixer la porte toute la nuit ou tu vas enfin l'ouvrir

Sweet tooth Volume 4 Planche Ed. Urban Comics / Jeff Lemire

Heureusement dans ce monde là, il reste des hommes qui eux, ont encore un brin d'humanité et qui ne voient pas la surface de la même façon. Ainsi est Jeff Lemire. Dans chacune de ses BD, il distille l'idée que malgré l'horreur du monde, il y a toujours un espoir. Mais il dit aussi que ce ne sera pas manichéen. L'auteur pose donc ici les bases d'une nouvelle série, une suite, un nouveau récit initiatique.

Le dessin a évolué en 12 ans. Les visages sont toujours émaciés, mais le trait a pris du volume, de la puissance. Avec Père, Gus était un cobaye, avec Wendy, une gamine qu'il rencontre sous terre, Earl, un humain devenu hybride au gré des expériences de Père, Gus va tenter de savoir qui il est réellement. L'enjeu est de taille.

Sweet Tooth chez Urban Comics.

