A-t-elle sauvé les Amérindiens des massacres espagnols, ou a-t-elle trahi son peuple ? Personnage controversé au Mexique, Malinalli, jeune femme indigène a servi d'interprète aux Conquistadors jusqu'à devenir la maîtresse d'Hernan Cortès.

Celle qui parle Couv. Ed. Grand Angle © Alicia Jaraba

Celle qui parle a le regard dur en couverture. Contre qui sa colère est-elle tournée ? Contre les Espagnols, ou contre ceux qui, sur ses terres, l'ont faite esclave, puis donnée aux Conquistadors, ou bien encore contre elle-même, pour ne pas avoir sauvé son peuple ? Alicia Jaraba vous laisse juge, comme si la couverture était la conclusion de son album. Quand elle vous la présente dans les premières planches, celle qui parle n'a pas encore de nom.

À chaque fois que les Mexicas viennent à Oluta, ils capturent de plus en plus de gens pour leur sacrifice.

Celle qui parle Planche Ed. Grand Angle / Alicia Jaraba

Avant la conquête espagnole, les peuples amérindiens étaient divisés en tribus. Pour asseoir leur domination, les plus fortes ou les plus importantes venaient dans les villages comme celui de "Celle qui parle", pour prendre des esclaves et souvent, les sacrifier sur de grands autels à la gloire de leurs idoles. Bien que fille d'un seigneur, elle sait que son tour viendra. En attendant, elle vit aux côtés de sa grand-mère, une femme qui connaît le pouvoir des plantes.

Je suis Malinalli, la fille du cacique d'Oluta.

Celle qui parle Planche Ed. Grand Angle / Alicia Jaraba

Alicia Jaraba lui donne de grands yeux, un visage en losange, avec de longs cheveux noirs. Elle n'est encore qu'une enfant, mais elle a conscience de la cruauté du monde dans lequel elle vit. Seuls sa grand-mère et son père ont grâce à ses yeux. Mais ce dernier est mort, et avec lui, l'espoir de la rébellion. Les caciques, les chefs de son village, restent silencieux face à la domination des Mayas. Quand elle leur est donnée comme esclave, Malinalli ne comprend rien à la langue maya. Mais patiemment, elle écoute et apprend.

Ils sont revenus !

Celle qui parle Planche Ed. Grand Angle / Alicia Jaraba

Les hommes blancs de la mer sont armés. Ce sont les hommes d'Hernan Cortès. L'Espagnol vient conquérir le Mexique. Commence alors une nouvelle vie pour Malinalli. Elle est offerte aux Espagnols par les Mayas. Elle découvre des Européens sales, brutes, à l'exception d'Hernan Cortès.

Dona Marina, l'amante de Cortès

Marina va apprendre l'espagnol et va servir de traductrice à Hernan Cortès pour la conquête des peuples amérindiens et notamment le plus grand, celui des Aztèques. Dona Marina, dite aussi "La Malinche", est un personnage central dans la conquête espagnole. "Quand il arrive sur les côtes du Mexique, il avait peu d'hommes avec lui. Il avait besoin de convaincre les population locale. Il avait donc besoin d'elle. Lui était venue pour asseoir sa renommée", dit Alicia Jaraba. "Ils vont avoir une vraie relation. Un enfant naîtra, qu'il reconnaîtra."

Cortès Couv. Ed. Glénat / Chavassieux & Fernandez

Alicia Jaraba ne dit rien de cette partie-là. Elle concentre son récit sur elle, dans la conquête de Cortès. Celle d'un homme que Chavassieux et Fernandez, dans une autre BD sortie chez Glénat, décrivent comme malin tout en n'excluant pas la guerre pour asseoir son pouvoir.

Dans cette histoire, Dona Marina a-t-elle trahi son peuple ou l'a-t-elle protégé de massacres ? Celle que l'on surnomme "La Malinche" reste un personnage controversé côté Mexicain. Avec un dessin riche aux couleurs marrons et jaunes, loin des clichés de Disney et de Pocahontas, Alicia Jaraba choisit de raconter une femme influente aux côtés d'un homme subjugué par sa beauté et son intelligence.

► "Celle qui parle", d'Alicia Jaraba, chez Grand Angle.