La sortie en salle du dessin animé de Patrick Himbert est l'occasion d'évoquer le manga dont il est inspiré. La sublime série en cinq tomes de Jirô Taniguchi sortie au début des années 2000.

Huit juin 1924, 12h30, 8620 mètres, Irvine et Mallory avancent vers le sommet de l'Everest. Le géologue Noël Odell, resté au camp de base, sera le dernier à les apercevoir.

Ont-ils gravi le sommet ? Le mystère demeure encore à ce jour. C'est le point de départ et l'objet du manga.

Oh ! Qu'est-ce qu'un si vieil appareil peut faire ici ?

69 ans plus tard, Fukamachi est à Katmandou au Népal. Ici commence la fiction. Le journaliste et photographe vient de suivre une expédition nippone sur l'Everest. Ce jour là, il erre dans la ville et tombe sur la vitrine d'une boutique.

Au milieu d'articles de montagne d'occasion, se trouve un appareil photo Kodak des années 20. Ce peut-il que cet appareil soit celui que Mallory avait lors de l'ascension de l'Everest ? Si oui, qui l'a trouvé et où ? Cet appareil qui est la clé d'un des plus vieux mystères de l'alpinisme, va devenir l'obsession de Fukamachi.

Attendez ! Vous êtes Habu Jôji !

Il retrouve son propriétaire, un alpiniste japonais, solitaire, un taiseux, star de la discipline à une certaine époque et qui a disparu depuis quelques années. Taniguchi tire ainsi le fil de la pelote. L'histoire de Mallory, celle d'Habu et l'enquête de Fukamachi.

Entre passé, présent et l'indicible. L'attraction qu'exerce la montagne sur Habu et Fukamachi est viscérale. La montagne est le 3ème personnage de cette série de 1.600 pages dessinée en noir et blanc (c'est un manga). Elle est majestueuse, élégante, mais sans pitié.

Derrière la bande-dessinée, l'histoire

Avant Le Sommet des dieux, Taniguchi a réalisé K à la fin des années 1980, l'histoire d'un guide qui vient au secours du fils d'un roi du pétrole bloqué sur l'Everest. Des alpinistes vont retoquer l'album. Pas réaliste sur le plan technique.

K a sans doute été l'album préparatoire parce que pour Le Sommet des dieux, Taniguchi va interroger des alpinistes, regarder des documentaires. Il va se rendre sur place à Katmandou au pied de l'Himalaya avec l'auteur japonais du roman qui a inspiré l'adaptation en BD.

Il était même prévu de faire un trek pour monter jusqu'à 5.000 mètres. "Mais je me suis aperçu que ce serait trop dur pour moi physiquement" explique Taniguchi dans un livre d'entretiens avec Benoît Peeters paru chez Casterman. (Jirô Taniguchi - L'Homme qui dessine).

Ils survoleront finalement l'Everest dans un petit avion de tourisme. "Ca m'a permis d'observer les nuages de tout près." Le Sommet des dieux recevra en 2005, le prix du meilleur dessin au Festival d'Angoulême.

Taniguchi, les auteurs de BD et la montagne en dessins

Ils ont chacun leur façon d'appréhender les sommets

Pour Taniguchi, c'est à la fois simple et fascinant. Il va s'immerger dans la discipline. Jusqu'à essayer de prendre les positions pour voir si ça fonctionne graphiquement :

Je dois avoir moi-même l'impression que je suis en train de grimper, sinon je ne pourrais pas dessiner. Pour faire sentir au lecteur l'altitude, le froid, la force, la peur, la douleur, il faut que je les ressente de manière quasi physique.

D'autres auteurs sont allés au contact de la montagne. Rochette qui signe Aile Froide en 2018, y raconte son histoire à lui, le dessinateur qui se rêvait guide haute montagne. Il la montre imposante, grise, noire, dure avec l'homme, si ce dernier ne la respecte pas.

Hergé qui a passé du temps en Suisse, aimait lui aussi passionnément la montagne

Dans Tintin au Tibet paru en 1960, sans doute son album le plus personnel, Hergé qui souffrait de dépression, a donné une dimension spirituelle à la montagne. Quand Tintin cherche dans la montagne Tchang, "Il pousse son héros dans une quête de pureté absolue" écrivent les auteurs du livre [Hergé au sommet](https://www.editions-sepia.com/index.asp?navig=catalogue&obj=result&ntable=0&andor=OR&in1=COALESCE%A7(livres.titre1,%A7%27%27)%A7%B5%A7%27%A7%27%A7%B5%A7COALESCE%A7(livres.titre2,%A7%27%27). Chez Taniguchi, rien d'autobiographique, il y a juste la montagne et les hommes, l'aventure de l'ascension, son côté épique et ses questions philosophiques. Pourquoi grimpent-ils ? Parce que c'est comme ça. Ils ne peuvent pas faire autrement. Comme une addiction.

Le Sommet des dieux chez Kana.

La bande-annonce du film Le Sommet des dieux :

Autour du Sommet des Dieux de Thomas Vennin avec Patrick Imbert, Editions Guerin, editions Paulsen