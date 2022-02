Il y les complotistes et les comploteurs. Les complotistes pensent qu'on leur ment. Les comploteurs font en sorte que les complotistes restent inoffensifs. The Department of Truth explore les deux côtés. Reste une question : qui manipule qui ?

The Department of Truth Couv. Ed Urban Comics © James Tynion IV & Martin Simmonds

L’image n’est pas nette. On dirait un enregistrement dont la pellicule aurait été laissée trop longtemps au soleil. Le visage de l’homme interrogé apparaît sur la planche dans 12 cases carrées, distinctes, un peu effacé, ombré, rayé. Des hommes en chapeau dont on distingue à peine le visage lui demandent s'il a tiré le président Kennedy. Lui répond que s'il est là, c'est uniquement parce qu'on sait qu'il a vécu en Union soviétique.

Plus les gens croient en quelque chose, plus cette chose gagne en vraisemblance

Les théories du complot ont toujours existé. Mais par cette entrée en matière, James Tynion IV et Martin Simmonds vous signifient que la mort de Kennedy est un marqueur. De ces drames contemporains qui amènent à cette phrase : "On ne nous dit pas tout. On ne connaîtra jamais toute la vérité." Mais toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? Ici commence véritablement The Department of Truth.

The Department of Truth Planche Ed.Urban Comics / James Tynion IV & Martin Simmonds

Cole Turner est enseignant mais aussi un agent du FBI, spécialiste des théories complotistes, expert de l’extrême droite américaine. Il a pris l’habitude de tout répertorier jusqu’au jour où il est amené dans un bureau. Un homme veut l’interroger sur une expérience qu’il a vécue récemment. Un colloque de platistes, des gens qui pensent que la Terre est plate. Cole observe, écoute. Selon lui, être platiste, c’est une façon comme une autre de remplacer la complexité du monde par une réalité plus commode, plus facile à appréhender. Mais l’expérience ne va pas s’arrêter là. Les organisateurs du colloque, des gens fortunés, proches de milieux conservateurs lui proposent de vivre une expérience unique. Aller au bout du monde, pour qu’à son tour il puisse diffuser la bonne parole : la Terre est effectivement plate. Cole n’ira jamais au bout du monde. Le Département de la vérité le rattrapera à temps.

The Department of Truth Planche Ed. Urban Comics / James Tynion IV & Martin Simmonds

Nous avons passé le dernier siècle à nous assurer que les théories du complot restent des théories du complot

Le département de la vérité est un lieu tenu secret où l’on observe l’émergence de toutes les théories complotistes : les platistes, les reptiliens, le faux-premier pas sur la Lune, les présidents américains que l’on croit avoir élus mais qui ne sont en fait que des pantins etc etc… Pour qu’une théorie du complot reste au niveau de la théorie, le département de la vérité n’hésite pas à tuer quand elle prend trop d’importance.

The Department of Truth Panche Ed. Urban Comics / James Tynion IV & Martin Simmonds

Qui manipule qui ? On se le demande. C’est là tout le sel de cette BD au scénario diabolique. James Tynion IV avance par chapitres. Il vous montre comment nait la rhétorique complotiste avec par exemple, l’histoire de cette femme dont l’enfant a été assassiné et qui finit par croire qu’il est encore vivant et qu’on lui cache la vérité. Au milieu, se trouve Cole, une sorte de cobaye, pour le département de la vérité mais aussi pour les complotistes qui l’observent.

En matière de vérité, c'est la majorité qui tranche

The Department of Truth Planche Ed. Urban Comics / James Tynion IV & Martin Simmonds

Martin Simmonds appose à cette histoire un dessin fascinant, très sombre, très en peinture, en pochoir, très inspiré de l’artiste britannique Dave Mc Kean où les cases sont décomposées, impressions de collages. Qui manipule qui ? Cette question lancinante revient à chaque page que l’on tourne. Et force est de constater, qu’à la fin du premier tome, aucune réponse n’est apportée. S’il y a une once de vérité dans tout cela, le monde dans lequel on vit est tout simplement effrayant. The Department of Truth chez Urban Comics.