Paru pour la première fois dans Le journal de Tintin en 1975, Cosey publie le 17ème et dernier épisode de Jonathan. Un retour aux sources pour le personnage, au Tibet.

Jonathan La piste de Yéshé Couv. Ed. Le Lombard © Cosey

Cosey est un auteur de partage. En même temps qu'il vous livre le dernier tome de sa série, il vous livre aussi la bande-son de son album.

Pour ce dernier album, il vous conseille de le lire en écoutant Dionne Warwick, Arvo Pärt, Brian Eno et The Moody Blues. Et pour ceux qui ne connaîtrait pas encore son personnage Jonathan voici ce qu'il en dit : "Il est comme moi, il est à la recherche de la sérénité. Mais il est tourmenté, inquiet."

J'ai observé tes yeux pendant que tu buvais, j'ai vu que tu essayais d'ouvrir une porte

Jonathan, c'est le garçon qui dans les premières pages du tome 1, sautait d'un avion en parachute entre Népal et Tibet. Au début, il a tenté de retrouver sa mémoire perdue. Au fil des aventures, c'est lui qu'il cherche.

L'homme qu'il est. Jonathan est un faux contemplatif. Il apprend la méditation, mais il doit aussi composer avec le monde qui l'entoure : l'envahisseur chinois, un collectionneur de tableaux, des nomades, la fillette sauvage princesse orpheline, Kate l'Américaine, Atsuko qui recherche la soeur de sa mère. Toutes ces femmes, éléments essentiels de son récit, ce sont celles qu'il a aimées, qu'il a accompagnées à un moment de leur vie.

16 albums entre Inde, Népal, Tibet et Etats-Unis

Dans la montagne, au milieu d'une tempête de neige, à moto, dans une pension, Jonathan c'est tout ça à la fois. C'est l'histoire d'un homme qui suit son instinct au fil de ses rencontres. C'est aussi d'une certaine façon, l'histoire de Cosey.

Ce héros aux cheveux frisés et aux yeux bleus lui ressemble physiquement. Cosey assure que ce n'était pas délibéré. Mais pour dessiner dit-il, on a besoin de modèle. Et ce qu'il voyait dans le miroir de son atelier, c'était lui.

Je n'ai pas pris ce vol Delhi - Genève

A l'issue du 16ème album, Jonathan devait rentrer en Suisse, la patrie de Cosey. Mais son retour en Europe est retardé par une lettre. Seul Jonathan connaît l'expéditeur. Le lecteur devra attendre les dernières pages pour savoir.

De l'Inde, il rejoint donc le Tibet. Là bas, il apprend que la personne qui lui a écrit n'arrivera pas avant le printemps. Jonathan va passer ses mois d'attente dans un monastère. Il y travaillera, dessinera, méditera, se verra vieillissant. Toute l'essence de Jonathan est là, tout en introspection, jusqu'à ce qu'il boucle la boucle tout en poésie.

C'est un peu un deuil, mais c'est aussi une libération

Cosey quitte sa série, 46 ans après le premier coup de crayon. Son dessin est devenu adulte. Exit la tête enfantine dont il avait pris les modèles chez Derib son mentor. Ses visages sont un peu plus ridés, mais toujours bridés. La BD est toujours empreinte de couleur jaune, de violet et de brun.

Dans les années 1970, Jonathan était une BD à rebours des canons de l'époque où on s'adressait surtout à la jeunesse en gags, en western et en science-fiction. Cosey lui, amène de la philosophie. Aujourd'hui, il doit le laisser partir. "C'est un peu un deuil. Mais c'est aussi une libération. Il doit être content que je lui lâche les baskets" ironise Cosey qui repart comme Jonathan, comme il s'est présenté à vous, avec son blouson jaune, ses cheveux frisés désormais gris et ce regard bleu. Discret, humblement. Jonathan, la piste de Yéshé chez Le Lombard.