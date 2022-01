Il a imaginé une ville qui porterait en son sein des personnages dépressifs, mythomanes, à la recherche de leur passé. Puis Romain Renard a cartographié le lieu, au milieu d'une grande forêt, et en a fait trois albums au dessin envoûtant. Le dernier né remonte le temps.

Extrait de la couverture de "Melvile - L'histoire de Ruth Jacob" par Romain Renard (Ed.Le Lombard)

Samuel Beauclair le jeune écrivain, espérait trouver dans la maison de son père, un peu de sérénité. Saul Miller le retraité, avait fait croire à ses parents qu'il était astrophysicien. Dans ce décors de photos jaunies, au milieu du grand incendie, puis dans ces images sombres, d'une forêt traversée par une route déserte, quelle histoire peut bien avoir à nous raconter, cette fois, Romain Renard ?

J'ai déjà pris cette route. La dernière fois j'avais 14 ans. L'année où je les tuais tous

Melvile - L'histoire de Ruth Jacob Planche Ed.Le Lombard / Romain Renard

Paul Rivest n'était pas revenu depuis ce jour de 1987. 25 ans après un drame dont on ne sait encore rien, on découvre Paul, la quarantaine, à bord de sa voiture. Il fait route vers Melvile. Une compagnie rachète les terrains de la ville. Un barrage va être construit. Melvile va être noyée et avec elle, toute son histoire, ses secrets. Romain Renard vous y amène tout en douceur, en noirceur, façon David Lynch, comme une nuit sans fin. Il ne fait jamais jour à Melvile.

Paul y a passé ses étés chez sa grand-mère. Il avait un ami, Thomas, un gamin du coin. Cet été là, il fait aussi connaissance de Ruth, la belle adolescente aux cheveux blonds, ondulés, qui suit des cours de théâtre. C'est la fille du pasteur Jacob, un homme acariâtre qui lui interdit toute sortie. Les souvenirs de Paul ont la couleur sépia du passé. Romain Renard les livre avec la bande originale de l'époque grâce à Ruth qui fait des compiles de musique sur K7. Les trois adolescents passent leur temps ensemble. A ce moment là de l'été, les moments sont encore heureux.

Melvile - L'histoire de Ruth Jacob Planche Ed.Le Lombard / Romain Renard

L'autre propriété. Hum oui, Les scieries Tréjean

Paul vient signer pour sa mère, l'acte de vente de la maison de sa grand-mère. Mais chez le notaire, il découvre un deuxième héritage. Il faut remonter dans l'histoire de la création de Melvile pour comprendre le lien qui relie sa grand-mère à la famille Tréjean. Les Tréjean ont crée la ville. Avec la scierie, ils faisaient vivre ses habitants.

Paul dit dès les premières pages, qu'il les a tous tués. De qui parle-t-il ? Romain Renard vous dira tout, mais il vous obligera à comprendre d'abord. Melvile est une ville sinueuse où les paroles sont rares. Samuel, Saul et Paul en font l'expérience à différents âges de la vie. Entre celui qui ne sait pas où il va, celui qui ne sait plus d'où il vient et celui qui est au milieu du gué.

Melvile - L'histoire de Ruth Jacob Planche Ed.Le Lombard / Romain Renard

Outre la lecture, Melvile est aussi un voyage immersif dont la bande son réalisée par Romain Renard, se trouve sur internet. Le tryptique peut se lire indifféremment, mais la matrice reste la même. Les hommes sont mélancoliques. Leur vie n'est jamais ce que l'on imagine. Melvile -L'histoire de Ruth Jacob chez Le Lombard.

