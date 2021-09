Que sait-on vraiment de l'affaire Dreyfus ? De la France de l'époque, de ceux qui l'ont accusé et de ceux qui l'ont défendu ? Tout en respectant la chronologie, Jean Dytar va proposer une autre forme de lecture via les journaux de l'époque.

#J'accuse...! Couv. Ed. Delcourt © Jean Dytar

Un officier de confession juive accusé d'espionnage en faveur de l'Allemagne en 1894, condamné au bagne, victime d'une machination, une tribune d'Emile Zola, J'accuse !, l'affaire Dreyfus fut une affaire d'Etat qui divisa profondément la France à la fin du XIXème siècle. Voilà ce que le monde a retenu, en résumé.

Jean Dytar ne dit pas autre chose. Il y apporte juste les détails qui vont aider à la compréhension.

Le témoignage du frère, Mathieu Dreyfus

J'accuse ! Planche Ed. Delcourt / Jean Dytar

L'auteur de #J'accuse...! appréhende le scandale par les mots de Mathieu Dreyfus.

"Le 31 octobre 1894, j'étais comme tous les mercredi, à la Bourse de Mulhouse lorsqu'on me remit une dépêche. Ma belle-soeur Lucie me pria de venir pour une affaire extrêmement urgente."

Il apprendra en arrivant à Paris que son frère, le capitaine Alfred Dreyfus a été arrêté et le motif de son arrestation. Suivent les pages suivantes, la Une de La Libre Parole du 1er novembre 1894.

Haute trahison. Arrestation d'un officier juif

J'accuse ! Planche Ed. Delcourt / Jean Dytar

La Libre parole, journal ouvertement antisémite, est dirigé par un certain Edouard Drumont, journaliste et polémiste. Dans le corps de l'article, on peut lire : "L'individu arrêté serait accusé d'espionnage. Si la nouvelle est vraie, pourquoi l'autorité militaire garde t'elle un silence si absolu ? Une réponse s'impose."

On avance ainsi dans l'histoire via les articles de journaux et les mots de son frère Mathieu. Au jour le jour, Jean Dytar retranscrit le tout avec un dessin d'époque, à l'encre noire. Mathieu Dreyfus est le fil conducteur de la défense. Les articles de journaux alternent entre ceux qui soutiennent l'accusation et ceux qui doutent et enquêtent.

L'exploit de la mise en page de J'accuse !

J'accuse ! Planche Ed. Delcourt / Jean Dytar

La Bande-Dessinée se présente sous la forme d'un coffret. Quand on l'ouvre, on découvre des touches rondes, façon vieille machine à écrire. Il y a des lettres mais aussi un hashtag et un arobase qui donnent un côté anachronique au dessin. Quand on tourne les premières pages, tout s'éclaire. Pas de cases.

Chaque contour des planches est dessiné façon écran d'ordinateur. Comme si vous étiez sur internet, avec des fenêtres, toujours dirigé par le hashtag J'accuse ! Jean Dytar propose en fait d'être celui qui va construire son récit de l'affaire Dreyfus au fil des clics.

On est donc face à un livre documentaire. La très grande majorité des journaux présentés, La Libre Parole, L'Intransigeant, L'Aurore, sont des articles d'époque, redessinés. Le témoignage de Mathieu Dreyfus ? Il est tiré de son livre L'affaire telle que je l'ai vécue paru chez Grasset.

Tout est repris, jusque dans les mots. Comment peut-on le vérifier ? Avec le livre de Dytar, les éditions Delcourt vous proposent une application qui vous permet en scannant les pages, de les découvrir en réalité augmentée. C'est dire le travail d'archive colossal réalisé par Jean Dytar. Plus de 300 pages.

La culpabilité de cet officier est absolument certaine

J'accuse ! Planche Ed. Delcourt / Jean Dytar

La partie fictionnelle existe. Elle se trouve dans la mise en scène des archives. Il y a les articles de journaux redessinés et puis il y a les interviews parus dans la presse. Ainsi, le 28 novembre 1894, celui du ministre de la Guerre Auguste Mercier, dans Le Figaro qui assure que la culpabilité du Capitaine Dreyfus est certaine.

Jean Dytar présente cet interview comme une vidéo, un extrait de reportage. Il va ainsi multiplier les anachronismes avec par exemple Clémenceau sur YouTube. Ce qui donne un rythme à ce livre. Jean Dytar est un amoureux du détail. Un maître du dessin qui adapte son style à l'époque de son histoire. Comme on a pu le voir sur Florida. Avec ce J'accuse là, il offre plus qu'une bande dessinée. C'est un plaisir pour tout lecteur amoureux de BD historique. C'est une mine pour tout prof d'histoire et une façon ludique pour les plus jeunes d'appréhender l'un des plus grands scandale d'Etat.

#J'accuse...! chez Delcourt.