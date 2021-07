Aventures, solidarité, fin du monde, fantasy, la BD jeunesse est multiple. Quelle soit le fruit de l'imaginaire ou l'adaptation d'un roman, elle est multiple. Au plaisir d'un été riche pour les plus jeunes. Les adultes y trouveront aussi leur compte.

La Moïra Couv.Ed. GLénat © Lylian, Loevenbruck, Raka

La Moïra - Lylian, Loevenbruck & Raka

Aléa est orpheline. Sur l'île de Gaelia, elle vit de la rapine, à une époque où les druides sont les guides du peuple. Rejetée après avoir été prise la main dans le sac, elle se retrouve seule, à l'extérieur de la ville, dans la forêt. Elément clé de la BD jeunesse, elle va faire une découverte, une bague rouge sur la main d'un cadavre.

La Moïra Planche Ed. Glénat / Lylian, Loevenbruck, Raka

Ce jour là, une jeune fille sauvage retournait vers les vivants sans se douter une instant que son destin en serait changé à tout jamais

La Moïra c'est l'adaptation de la trilogie de romans fantasy écrite par Henri Loevenbruck. C'est une histoire d'aventures, de magie, où les seigneurs noirs cherchent ceux qui ne savent pas encore qu'ils ont la capacité de les détruire. Aléa est adolescente à souhait, frondeuse, inconstante mais attendrissante avec sa crinière bleue argentée et ses grands yeux. C'est un dessin très animé, dans tous les sens du terme. Ca fonce, et c'est plein de mystère. Vivement le tome 2. La Moïra chez Glénat.

Néo - Maxe, L'Hermenier & Djet

Néo Couv. Ed. Jungle / L'Hermenier & Djet

Le monde dans lequel vit Zyzo est celui d'après la catastrophe qui a décimé l'ensemble des adultes. Les seuls qui ont survécu sont les enfants. Ils sont répartis dans un Paris qui a retrouvé sa nature. Les uns sont au Louvre, les autres sur l'île au Cygne. Les uns sont éduqués. Des programmes spéciaux leur ont été laissés par des adultes avant de mourir. Les autres vivent en forêt, dans la nature. Ces deux mondes là ne se connaissent pas, mais ils se redoutent.

On doit se préparer à la guerre

Néo Planche Ed. Jungle / L'Hermenier, Djet

_Néo_, c'est une société d'enfants avec les mêmes caractéristiques que celle des adultes. Il y a les ignorants, les ingénieux, les malins, les pacifiques. Ceux qui négocient et ceux qui ne transigent pas. Zyzo va être envoyé en espion chez les enfants du Château, au Louvre. Qu'en ressortira t'il ? Là finalement est le début de l'histoire, emmenée par un dessin vif. Jeux vidéo, manga, toutes les influences de la jeunesse y sont. Les plus âgés verront dans cette guerre des gangs un côté West Side Story. Les plus pointus, une version douce de Sa Majesté des mouches le livre de William Golding. C'est riche et malin. Néo chez Jungle.

Happy End - Jouvray & Jurdic

Happy End Couv. Ed. Le Lombard / Jouvray & Jurdic

Mollie est une gamine de son temps. Elle filme tout, son quotidien, sa famille. Elle appelle cela "des capsules temporelles". Son idée ? Les placer dans une boîte, l'enterrer dans son jardin, pour que les générations futures sachent comment son monde à elle était, avant la fin du monde. Mais la fin de l'humanité n'est pas aussi loin qu'elle le croit pas. Du jour au lendemain, son monde bascule dans la crise. Les banques font faillite, plus de pétrole, c'est la grande panne façon Ravage de Barjavel. Mollie sa famille vont tout quitter pour une vie qu'ils espèrent à l'abri de la folie des hommes. Ils seront rejoint en route par des amis gentils mais un peu loufoques.

T'es qui connard ! Explique avant que je t'arrache la tête

Happy End Planche Ed. Le Lombard / Jouvray & Jurdic

Happy End c'est de l'aventure. C'est un regard sur le monde d'aujourd'hui et le survivalisme. C'est sport, c'est drôle, c'est très animé là aussi. Et ça interroge aussi bien l'enfant que le parent. Que ferions nous si nous étions dans la même situation ? Happy End chez Le Lombard.

Les Gueules noires - Domon & Zampano

Les Gueules noires Couv. Ed. Casa éditions / Domon, Zampano

Rem et ses copains habitent les houillères. Leur truc c'est le foot, mais le dernier terrain qu'ils ont trouvé vient d'être racheté pour construire une rocade. Expulsés, ils rentrent chez eux où le terrain est guère plus reluisant, entre père taiseux devant la télé et mère courage. C'est à côté des bâtiments des anciennes mines de charbon qu'ils vont trouver le lieu idéal.

Les Gueules noires Planche Ed. Casa éditions / Domon, Zampano

Y'a juste un petit problème

Il falloir en mobiliser du monde pour en faire un terrain de foot acceptable. Les Gueules noires prend le prétexte du foot pour vous raconter le Nord et ses gens généreux et solidaires. Les Gueules noires chez Casa éditions.