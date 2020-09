Ce matin, Maïa se demande si le sexe est meilleur quand il emprunte les codes de la classe supérieure.

NAGUI : C'est l'heure du BURNE OUT de Maïa Mazaurette.

MAÏA : Oui, avec cette belle proposition de Jean-Patrick qui rebondit sur la chronique « plan à trois » d’il y a deux semaines. Voici son message : « Bonjour, nous sommes un couple échangiste, nous te recevons à domicile dans une ambiance chic et sophistiquée. » Alors. Déjà merci, ça me change des ambiances sordides et anxiogènes et des couples qui me reçoivent sur des parkings de Kiabi.

Et merci, aussi, de poser les vraies questions.

Par exemple : c'est quoi « chic et sophistiqué » dans le monde de la sexualité ? Après 15 années sur le terrain, la réponse est : moquette rouge. Au sol bien sûr, mais aussi en tenture, en rideau de douche, en slip, en préservatifs... un peu comme ici, en fait.

Si j'étais aux manettes de la Maison de la Radio, ça fait belle lurette que j’aurais ouvert le studio de la Bande Originale à une clientèle « chic et sophistiquée » : on a déjà la déco, on parle déjà dans des sextoys, on met Nagui en produit d'appel, Daniel Morin comme videur, Morgane comme dominatrice pour maltraiter les visiteurs, Tanguy Pastureau pour les câlins – à 40 euros l'entrée vous allez voir, le trou du service public va être vite répondu.

NAGUI : Tu es si vénale.

MAÏA : Oui, mais Jean-Patrick et Jean-Patricia le sont aussi : ils impliquent, dans leur message, que le sexe est meilleur quand il emprunte les codes de la classe supérieure. Or même s'il y a des avantages indéniables à se masturber dans des tranches de saumon fumé, les études montrent que la satisfaction sexuelle des Français n'est pas corrélée à leur niveau de revenus.

