Cette semaine, Jean-Patrick fait remarquer à Maia qu'elle est un peu « l’intello du sexe »

C’est gentil, non ? Et pourtant, un truc me chiffonne. « L’intello du sexe »… ça sous-entend qu’il y aurait une contradiction, que le sexe ne serait pas propice à la réflexion. Un peu comme si dès qu’on enlevait son slip, on enlevait aussi son cerveau… et si c’est le cas, chère audience, j’ai le regret de vous annoncer que vous ne portez pas le slip correctement.

En fait, la formule de Jean-Patrick, c’est la civilisation occidentale dans toute sa splendeur : il faudrait choisir entre l’intellect et le sexe, l’esprit et le corps, l’âme et la chair, la raison et la pulsion, Morgane et Daniel, l’humain et la bête, la psy et le médecin, le fromage et le dessert… mais moi, Jean-Patrick, je voulais le menu all-you-can-eat. Je voulais les sushis meringués, la tarte au steak de framboises, l’orgasme mathématique, la fellation philosophique, un Nobel de la prostate, une Pléïade de pénis.

On commence quand même à renoncer à cette différence binaire entre le corps et l’esprit.

Oui, personne n’est surpris d’entendre des discours philosophiques érudits dans la bouche de certains travailleurs du corps : les chefs cuisiniers, les chorégraphes...

En revanche en 2020, certains sont toujours épatés quand un footballeur ou une esthéticienne arrivent à aligner trois phrases. Il y a donc une question de classe sociale, avec des pratiques physiques considérées comme plus ou moins intellos. En ce qui concerne le sexe spécifiquement, les parties basses sont associées aux classes sociales basses, elles-mêmes associées à des capacités cognitives limitées.

Un exemple : le travail sexuel. On a beaucoup de mal à l’envisager autrement que comme un truc de pauvre - dans l’imaginaire collectif, c’est le job des femmes qui n’ont accès à aucun autre job. Du coup, on parle tout le temps à leur place : elles ne pourraient pas choisir, elles ne pourraient pas être virtuoses, elles ne pourraient faire valoir aucune connaissance. En somme, il serait impossible d’être une « intello du sexe », sauf quand on passe à la radio…

