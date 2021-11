Maïa vous emmène en forêt dans les arbres, pour évoquer la sexualité de nos ancêtres les grands singes pour tenter de comprendre notre rapport au désir sexuel présent. Notre présent sexuel serait-il conditionné par notre passé sexuel ?

Qu'est-ce que la nature humaine (au lit) ?

Ca fait des millénaires que les amis de Thibaut de Saint-Maurice s'écharpent sur la question. Et je fais grimper les enjeux : qu'est-ce que la nature humaine au lit ? Eh bien mine de rien, c'est un point fondamental. Qui suis-je où vais-je couché et avec quel amant ? Si on avait la réponse on aurait résolu une question existentielle fondamentale !

Il y a un essai qui vient de paraître et qui tente d'élucider notre nature sexuelle : "Au commencement était le sexe" (éditions Alisio). Le bouquin est écrit par deux psys. Christopher Ryan et Cacilda Jethà. Il s'agit de nous faire redécouvrir notre sexualité d’aujourd’hui via nos origines préhistoriques. Cette idée que notre présent soit conditionné par le passé, elle s’inscrit dans ce qu’on appelle la psychologie évolutionnaire – une branche de la pensée parfois contestée, je le dis tout de suite, mais ce bouquin-ci, je vous en parle quand même parce qu’on y lit des phrases comme :

Les testicules sont comme des pommes séchées venues du passé

Donc je ne pouvais juste pas du tout résister…

Les particularités du pénis masculin en question

C'est un exemple parmi d'autres mais les auteurs comparent notre pénis à nous, enfin notre pénis à vous, à celui des autres grands singes. Comparativement aux gorilles et autres chimpanzés, le pénis des hommes est beaucoup plus grand, beaucoup plus gonflés, il dispose d’une plus grande « puissance de feu spermatique » - et par-dessus tout ça, le rapport sexuel dure beaucoup plus longtemps.

Là, les auteurs se demandent :

À quoi ça sert ? Pourquoi c’est si important, chez les humains, d’en avoir une plus grosse et plus performante que celles des autres ?

Et ils donnent la réponse :

C’est parce que, dans notre espèce, la compétition sexuelle entre les mâles est extrêmement intense

On apprend par exemple qu’en décortiquant la chimie du sperme, on constate qu’il est fait de manière à se protéger du sperme d’autres hommes, qui serait déjà présent dans le vagin de nos partenaires, ou qui y serait déposé après nous.

Or, la chimie, cette fois, du vagin, confirme que les spermatozoïde avaient bien besoin de se battre pour survivre, puisque, apparemment, les femmes préhistoriques « essayaient » de nombreux mâles et laissaient leur vagin faire le tri entre les différents spermes présents à l’intérieur.

À travers cet exemple et plein, plein, plein d’autres comme la taille des testicules, les auteurs du livre déduisent que chez nos ancêtres, on s’en donnait à cœur joie, avec plein de partenaires différents - et que la monogamie est une invention relativement récente, une invention qu’on pourrait décrire comme contre-nature.

Ça nous amène à la situation actuelle

Infidélité, divorce, couples malheureux, c’est facile de lire l’actualité des couples à la lumière d’une monogamie en crise - sauf qu’après avoir lu ce livre, on en déduit qu’elle a toujours été en crise.

D'ailleurs si la monogamie était naturelle, on n’aurait pas besoin de lois pour l’encadrer, on n’aurait pas besoin de l’inculquer à travers les contes de fée, on n’aurait pas besoin d’inventer toutes les formes de répression sexuelle qu’on connaît - et qui existent encore aujourd’hui.

Les auteurs n’appellent pas nécessairement à la fin de la monogamie mais à des arrangements, comme regarder ailleurs quand notre mari ou notre épouse va batifoler avec le livreur de pizza. Outre la paix des familles, les auteurs utilisent un argument redoutablement actuel, celui de la survie de notre espèce : si la qualité du sperme décroît, et on sait qu’elle décroît depuis un siècle, ce serait parce que la monogamie empêche la compétition des spermes, donc nous les femmes, on se reproduit avec des mâles de moins bonne qualité – et à l’arrivée, nous dégradons le potentiel génétique humain.

Vous le savez, en ce moment c’est la Cop-26 : pour sauver la planète, pour sauver la nature, ce week-end, prenez des amants !