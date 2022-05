L'émission Grand bien vous fasse était consacrée à la peur. Avec la chronique sexe, on tremble aussi. Il semble qu’il y ait un lien cérébral entre plaisir et peur - ce lien, on peut l’utiliser pour écrire des best-sellers… mais on peut aussi l’utiliser érotiquement.

Quelles relations entretiennent le plaisir et la peur ? © Getty / jpique

"Absolument. Et puis on va faire un peu de science - je vous rassure, de la science pour les nuls. Thibault, concentre-toi. Dans notre cerveau, la partie qui analyse les signaux effrayants s’appelle l’amygdale. Vous suivez ? Bon. Mais en 2017, le journal scientifique Neurone a montré que la plupart des neurones de l’amygdale sont également impliqués dans notre circuit de récompense, donc dans notre recherche des activités qui donnent du plaisir.

Je ne vais pas faire de raccourci et prétendre que deux émotions qui utilisent le même câblage sont identiques, mais en tout cas, il semble qu’il y ait un lien cérébral entre plaisir et peur - ce lien, on peut l’utiliser pour écrire des best-sellers… mais on peut aussi l’utiliser érotiquement."

Il y a plein d’études faites là-dessus

"Oui, plein d’études et plein de théories, qu’on peut faire remonter jusqu’aux années 1960 : le transfert d’excitation du psychologue américain Dolf Zillmann, les expériences de mésattribution de l’excitation de Dutton et Aaron, la théorie du stress maximal du philosophe allemand Heiner Mühlmann…

Tous ont essayé de trouver des liens entre peur et désir, peur et plaisir. Et ça ne s’est jamais arrêté depuis. En 1983, une étude a montré que le pénis des hommes gonflait plus vite si on les menaçait de subir des décharges électriques. Je laisse cette information à disposition des personnes qui veulent motiver leurs partenaires masculins.

En 2013, une étude a montré que si on montre aux femmes un film érotique juste après qu’elles aient vu un film effrayant, elles vont être un chouïa plus excitées que la normale.

Alors ensuite attention, y’a peur et peur.

Si vous dites à une femme qu’elle va recevoir un choc électrique, par exemple, ça décroît son excitation. C’est pareil pour la peur de tomber enceinte, la peur de ne pas être assez performante… En fait il faut que le motif d’anxiété reste léger, ou mieux encore, qu’il reste de l’ordre du jeu.

C’est sans doute une des raisons pour lesquelles en sexe, on joue souvent à se faire peur : quand on s’attache, quand on se bande les yeux, quand on pourrait être surpris par le voisin ou par la police, quand on couche avec un collègue… on sait qu’on ne risque pas grand-chose mais quand même, il y a un tout petit doute qui fait son effet.

Est-ce que le plaisir peut faire peur ?

Carrément. Et cette peur, elle porte un nom : l’hédonophobie. Les hédonophobes ont tendance à se sentir coupables de ressentir du plaisir, soit parce qu’ils ont été éduqués à trouver ça mal ou stupide, soit parce qu’ils ont l’impression de ne pas mériter le plaisir.

Mais c’est sur un autre pouvoir magique du sexe que je voudrais terminer : dans l’étude de 2013 dont je vous parlais et qui portait sur les femmes, les chercheurs ont constaté que s’ils montraient à leurs cobayes un film excitant AVANT d’enchaîner sur un film effrayant, les femmes ont moins peur. Il est possible que l'excitation sexuelle diminue la réaction de peur.

Alors, si c’était un antidote absolu, ça se saurait, mais en attendant… Si des auditrices n’osent pas lire les bouquins de notre invité parce qu’elles sont trouillardes, eh bien peut-être qu’elles pourraient essayer de faire l’amour avant."