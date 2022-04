Maïa s'est demandée si la politique impactait notre vie sexuelle. D'après l'IPSOS, 58% des Français refuseraient une aventure d’une nuit avec quelqu’un qui ne partage pas les mêmes opinions politiques aux leurs. Et 22 % ont déjà mis un râteau à quelqu’un qui leur plaisait mais pas politiquement.

Même notre vie sexuelle est politique ! © Getty / Christian Horz / EyeEm

La politique influe et pas toujours en bien

Françaises, Français, camarades : nous abordons un week-end à haut risque. C’est pas moi qui le dis, ce sont les sondages, en l’occurrence ceux de l’IFOP. 58% des Français refuseraient même une aventure d’une nuit avec quelqu’un dont les opinions politiques sont opposées aux leurs, 22% ont déjà mis un râteau à quelqu’un qui leur plaisait mais dont les opinions étaient rédhibitoires… Eh bien ! Quand je pense qu’on entend à longueur de journée que cette campagne n’intéresse personne, faut croire qu’en fait, les politiques n’ont pas les bons arguments : il faudrait nous motiver sous la ceinture. Bon, par contre pour la logistique, je ne sais pas comment on est censés faire, s’il faut demander l’air de rien, au premier rendez-vous : alors toi, sinon, euh, tu fais quoi, dimanche ? Tu portes plutôt à droite ou à gauche ? T’as des pratiques extrêmes ou plutôt modérées ? Comme première conversation je veux bien, mais normalement en première approche, on ne va pas si loin. Ne parlons même pas des situations dans lesquelles on choppe quelqu’un en boîte ou en soirée ou dans un environnement bruyant : moi une fois sur deux je ne connais pas le prénom de la personne, alors si on me demande son bureau de vote, je ne vais pas y arriver.

D’autant que les gens ne disent pas forcément la vérité sur leur vote

En effet, la même enquête Ifop/Gleeden montre qu’un quart des hommes ont déjà menti sur leurs convictions politiques pour arriver à leurs fins. Quand on est une femme, on apprend très jeune que les hommes sont prêts à tout : eh bien voilà, un exemple de plus. Cette sournoiserie masculine est d’autant plus épatante que les hommes sont eux-mêmes très rigides, sur leurs convictions, puisqu’un quart d’entre eux ont déjà plaqué leur partenaire pour cause de divergence politique. Si vous mettez ensemble ces deux informations, vous obtenez cette équation : les hommes sont très sérieux quand il s’agit de leurs propres opinions politiques, mais ils ne sont pas du tout sérieux concernant les opinions politiques des femmes, puisqu’ils n’hésitent pas à leur mentir comme des arracheurs de dents. Classe. Tout ça va se terminer en grève du sexe généralisée, et on verra bien qui fera les malins.

Le sexe est politique ?

Je vais le répéter encore une fois : oui, le sexe est politique, même en-dehors des périodes d’élection. La politique régit la vie de la cité, le sexe fait partie de la vie de la cité, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait des interférences. Les points de convergence sont nombreux : droits reproductifs, prise en compte des violences sexistes et sexuelles, travail du sexe, pratiques permises ou pas par la loi… Et puis bien sûr le sexe ce n’est pas seulement le sexe qu’on fait (les pratiques), c’est aussi le sexe qu’on a - ou qu’on n’a pas - pu qu’on veut modifier : sur ce terrain les programmes des candidats sont loin d’être interchangeables. Je n’ai pas le droit, pour cause de temps de parole, de citer des partis ou des personnes, mais j’invite les personnes intéressées par l’égalité des genres à consulter sur internet le feministometre d’osez le feminisme, et pour les droits LGBT+ il faut aller sur le site de têtu.com. Tout est expliqué, c’est vraiment bien fichu.

Conclusion : c’est dans les urnes que se décide, en partie, de ce que vous faites au lit, vos organes génitaux sont donc tout à fait à leur place dans l’isoloir : et là si je ne vous ai pas donné envie de voter dimanche, franchement, je ne sais plus quoi faire.