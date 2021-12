Cette semaine, Maïa nous emmènes en voyage dans le monde des sextoys.

Assortiment de sextoy © Getty / Axel Bueckert / EyeEm

Je reviens cette semaine d’une visite en Allemagne, une nation qui fait des saucisses, certes, des bretzels, certes, mais aussi des jouets sexuels, ce qu’on appelle les sextoys. C’est là-bas qu’a été inventé le pulsateur clitoridien qui révolutionné la masturbation féminine il y a quelques années, c’est là-bas qu’a été conçue la première norme internationale de sécurité des sextoys, publiée en septembre, et c’est aussi là-bas que se trouve une des plus grosses marques internationales, Fun Factory, fondée il y a 18 ans.

J’étais sur leurs lignes de production pas plus tard que lundi, et en regardant passer les vibromasseurs, essentiellement assemblés à la main, je me suis dit : bon sang de bois, les Allemands font les sextoys comme ils font leurs voitures. C’est des gros formats, puissants, fiables, avec des matériaux sérieux… ensuite bien sûr, le design n’est pas toujours hyper classe, mais c’est efficace, pratique, rationnel.

Un sextoy allemand ça se reconnaît… et cette petite touche nationale est valable pour les autres pays.

Si on change de pays, on change de sextoys

Si on reste en Europe on a par exemple Lelo, marque suédoise : c’est beau, c’est chic, c’est très très cher - bref, le design scandinave dans toute sa splendeur. Alors que si vous allez au Japon, la fierté nationale c’est Tenga : des objets inventifs, en avance sur leur temps. On ne sait pas toujours à quoi ils servent mais c’est très beau, très doux, généralement assez onirique.

Aux Etats-Unis la marque pionnière, avec plus de 2000 références, c’est Doc Johnson, alors on ne va pas se voiler la face, c’est généralement assez moche, mais ils ont une énorme force de frappe, l’accent est mis sur la performance.

Et en France

C’est compliqué. On n’a pas de grosse marque internationale, sans doute pour des raisons d’industrialisation, mais aussi à cause de notre légendaire arrogance :

En France, on n’a pas de pétrole mais on n’a pas non plus de sextoys, parce qu’on n’en a pas besoin, parce qu’on est des French lovers.

C’est dommage parce que la marque « France » vaut de l’or, du coup, on se la fait piquer par d’autres pays : je pense à la marque Dame, made in USA, à Coco de Mer, marque anglaise. Dans le même genre la marque Je Joue vient de Londres tandis que la ligne Osé vient de l’Oregon. Alors je ne crie pas à l’appropriation culturelle, mais je fais remarquer que le sextoy est une question géopolitique dont s’emparent trop peu les politiciens qui prétendent être nationalistes - avouez que ça aurait une certaine classe de voir débouler les candidats à la présidentielle au salon de l’érotisme, avec un peu de bol les journalistes se feraient menacer par des vibromasseurs plutôt que des fusils de snipers, on serait tous beaucoup plus détendus.

D’ailleurs j’exagère, on a quand même quelques petites marques Made In France. Ma préférée c’est WetForHer, nom anglais mais création française, c’est des sextoys au départ pour les lesbiennes mais maintenant aussi pour tout le monde. J’adore chez werforher la culotte TomBoy qui sert à caler un sextoy mais sans avoir à s’embêter avec un harnais. La femme qui reste sexy en pénétrant sa copine ou son copain, c’est le sommet de notre roman national érotique pour l’instant : et qui sait, la marque de notre futur soft power retrouvé.

D’ailleurs si je suis nommée dans le futur gouvernement, mettons, ministre de l’économie, du rayonnement culturel et du moral des troupes, j’ai déjà trouvé le slogan du redressement national : aux armes citoyens, mais aux sextoys citoyens. Allons amants de la patrie !

--