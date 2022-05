Après avoir dressé un bref guide mondain/people de la sexualité, Maïa vous explique pourquoi la représentation des corps des hommes nus est elle aussi sujette aux stéréotypes, avec des pénis codifiés forcément harmonieux et aux dimensions qu'on considère comme étant honorables.

Pourquoi le pénis est lui aussi si stéréotypé au cinéma ? © Getty / Piotr Marcinski / EyeEm

Les people n'ont pas forcément une vie sexuelle plus intense que la nôtre

Au vu de l’adoration qu’ont pu susciter certains, on pourrait le penser, mais aujourd’hui, il y a quand même un gros frein à l’épanouissement sexuel des stars, c’est l’épée de Damoclès du déballage public.

Entre les sextapes, les photos volées, les indiscrétions des ex, les livres de révélations, et même les confidences à la presse des patrons des sexshops (c’est déjà arrivé), bon courage pour arriver à lâcher prise… Le risque du bad buzz côtoie le risque de chantage ou, dans les cas encore plus graves, le risque du MeToo. Vous voyez où je veux en venir : il y a fort à parier que les stars y réfléchissent à deux fois avant d’aller en soirée moules-frites au club échangiste du quartier. Ne parlons même pas de faire l’hélicobite à la fenêtre du palace.

Le sexe des stars est plus exposé dans leur vie privée, mais aussi dans leur vie publique

C’est vrai que ces dernières années, il y a eu une véritable épidémie de nudité à l’écran, qui nous donne l’impression d’approcher au plus près de l’intimité des people. Pour les femmes, on est habitués, mais maintenant ça touche aussi les hommes…

Le pénis est lui aussi dévoyé et stéréotypé à l'écran

Dans les séries TV, le tabou du pénis est en train de tomber, on en voit partout, à la rigueur ça devient banal… enfin, presque banal. Parce que les pénis qu’on voit à l’écran ne sont pas les vrais pénis des vrais acteurs. Et bien souvent, ce ne sont pas de vrais pénis du tout, ce sont des prothèses, réalisées par des concepteurs d’effets spéciaux.

Alors, comment ça se passe ? Eh bien avant de lancer la production d’une scène de nu, il y a des réunions pour définir collégialement à quoi ressemble le pénis du héros au grand cœur ou du tueur psychopathe. Sachant que le pénis du personnage est censé refléter, et influencer, sa personnalité. De la même manière qu’on désigne les vêtements d’un personnage, pour le rendre plus cohérent… On désigne son pénis. Ca peut paraître logique, mais d’un point de vue éthique, ça remet une pièce dans la machine de la survalorisation du pénis : notre culture confère déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d’influence à la taille et à l’esthétique du sexe masculin, mais si on en fait carrément le barème de la personnalité, eh bien on est repartis pour quelques décennies de complexes chez les hommes.

On pourrait tout simplement demander à l’acteur de se déshabiller, mais ce n’est pas une demande innocente. Par exemple, un acteur reconnu, il peut refuser, pas de souci. Mais si vous avez un jeune acteur qui débute, il sera un peu obligé d’accepter, de peur de perdre le job, quitte à le regretter amèrement au moment de tomber le slip… Pour s’épargner ce genre de problèmes, les productions américaines partent du principe que la scène passera par un pénis prosthétique : déjà parce que l’acteur n’a pas forcément le pénis adapté à son rôle. Ensuite parce que l’acteur peut être moins concentré pendant le tournage, parce que ses émotions et ses complexes vont faire perdre du temps à la production. Ensuite parce que l’acteur n’a pas forcément envie qu’on ne lui parle que de son pénis pour le restant de sa carrière. Et enfin, dernière raison, les agents protègent leurs talents contre l’admiration, la violence, la moquerie, le harcèlement souvent… L’utilisation de prothèses permet de limiter la casse.

Cette dynamique crée une nouvelle normalité, qui déboule dans notre quotidien au prix d’un paradoxe :

Oui, on s’habitue à voir des pénis à l’écran, mais pas des vrais

Et souvent, ce sont des pénis harmonieux, de dimensions très honorables, donc, notre cerveau apprend à considérer comme banal quelque chose qui ne l’est pas, et qui entretient des standards pas aussi irréalistes que ceux du porno, mais quand même sacrément idéalisés.

Chers amis hommes, vous n’êtes pas au bout de vos peines. J’ai quasiment envie de vous dire :