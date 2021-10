En cette journée ou Grand Bien Vous Fasse est consacré aux champignons, si vous vous attendiez à ce que Maä parle de mycoses, c'est raté. Elle a décidé de troqué l’infectiologie contre la morphologie, l’étude des formes, et en l’occurrence les formes de pénis.

Phallaceae © Getty

Oui, le champignon est une forme documentée de pénis

c’est quand le gland est plus gros, voire beaucoup plus gros, que la hampe - autrement dit, quand le bout est plus large que la base. Alors, cette expression de pénis-champignon a le mérite d’être très imagée, mais moi, je lui trouve deux gros défauts :

PRIMO, une forme de champignon, ça ne veut rien dire, puisqu’entre une trompette de la mort, une truffe et un bolet, y’a aucun rapport,

DEUXIO, les champignons évoquent la nourriture, or à ma connaissance, on ne peut pas faire de sauce forestière en éminçant un pénis, même en rajoutant beaucoup d’échalotes.

Il faut que le pénis reste fonctionnel. Et justement, parlons de fonction.

Un pénis en forme de chanterelle ou d’amanite tue-mouches, ce serait joli, ce serait rigolo, mais pour se reproduire ou même pour aller aux toilettes, il y aurait des petits embarras logistiques.

Alors qu’avec la forme de champignon qu’on connaît, le pénis en forme de bolet, non seulement on fait pipi à peu près droit, mais il y a un avantage génétique considérable : en l’occurrence, plus la couronne du gland d’un homme est large, avec un petit retrait en-dessous, plus le gland est à même de racler et d’évacuer le sperme déjà présent dans le vagin - au cas où notre chère et tendre aurait forniqué durant les dernières heures avec un autre homme, ou plein d’autres hommes - on ne juge pas, ça peut arriver ! Je redis tout ça plus simplement : le pénis-champignon sert à éliminer, ou limiter, la concurrence génétique, grâce à sa fonction de racloir.

Ce n'est pas très glamour, mais c’est la nature, et l’association « naturelle » entre pénis et champignon ne s’arrête pas là. Prenons par exemple le mot Phallus : eh bien il ne désigne pas seulement un organe, ou un symbole, ou l’obsession personnelle des psychanalystes. Le phallus est un type de champignon basidiomycète c’est-à-dire un champignon à chapeau, appartenant à la famille des Phallaceae, laquelle regroupe une vingtaine d'espèces phalliques dotées d’une particularité remarquable, quoique décidément pas très glamour : ils sentent mauvais. D’où le nom commun de l'espèce type de phallus : le Satyre Puant ou Phallus impudicus, qui dégage une odeur putride et qu’on surnomme… tadaaa… l’ « oeuf du Diable ». Joli, non ?

Cette association du pénis, du champignon et du diable existe aussi chez une autre espèce de champignon : le satyre élégant, que les Anglais appellent devil's dipstick (la jauge du Diable).

Alors, faut-il en déduire que le pénis est par essence démoniaque, et que le sexe du mâle, avec un circonflexe, est le sexe du mal, sans circonflexe ?

Il est 10h58 du matin, je ne vais pas trancher la question du pénis. Mais je ne dis pas non à la sauce forestière pour la pause-déjeuner.

Et puis les champignon, c’est juste une métaphore parmi d’autres. Rien qu’en restant au rayon des comestibles, j’aurais pu parler des asperges, des poireaux ou des aubergines. Mais n’oublions pas que les hommes ont droit aussi à des métaphores jolies et même des métaphores fleuries. On pense au pistil évidemment (du latin pistillum, qui signifie pilon). On pense aussi à une fleur appelée le "phallus de titan", dont la tige s’élève jusqu'à trois mètres de haut… C’est immense, mais on retombe toujours sur le même hic : une odeur de viande pourrie détectable à 800 mètres. Comme quoi, on ne peut pas tout avoir… les fleurs du mâle ont une odeur qui fait mal, je vous laisse maintenant à votre cueillette de champignons.