Maïa vous donne quelques petites astuces en matière de déco bien-être du sexe et vous invite à rompre avec les stéréotypes du genre ambiance boudoir, avec moquette rouge, miroirs au plafond, voilages, chandeliers, dorures, de la moumoute, une accumulation de cadres, bref le festival du kitsch…

Le sexe aussi ça s’habite ! © Getty / Piotr Powietrzynski

En finir avec les clichés en matière de déco du sexe

Oui, ça me fait plaisir qu’on aborde enfin cette question, parce que côté déco du sexe, on a souvent plein de clichés qui nous viennent en tête. Or, que se passe-t-il quand on dépasse ces horribles stéréotypes ? Eh bien, rien du tout puisque il n'y a pas de fumée sans feu, l’esthétique sexe reste effectivement le croisement bizarre du XVIIIe siècle et du tuning automobile, avec ses néons bleu fluo et ses sièges en cuir. En comparant ces codes à ceux préconisés par nos invitées, je me suis dit, déjà, qu’elles devaient finir en PLS à chaque visite de leur club échangiste de quartier, et deuxio, qu’elles pourraient sans doute nous aider à faire circuler plus d’énergie dans nos chambres - et qui sait, dans nos sexualités.

La déco de la chambre idéale ?

J'ai donc adapté leurs conseils à notre sexualité. Et ce n’était pas simple, camarades. Car la chambre idéale, si j’ai bien compris, c’est des couleurs froides, afin de respecter l’énergie yin de la pièce, centrée vers l’intériorité. Pas trop de chi quand on est au lit, surtout pas de chi coupant, ni stagnant d’ailleurs : c’est écrit dans le bouquin ! Exit donc le camaïeu classique du sexe, rouge rose violet.

Nos invitées recommandent :

Une déco pas trop chargée

Exit les photos coquines, les éventails, les bougies et autres plumeaux

Pas non plus de sextoys (puisque toujours selon nos invitées, il faut éviter les appareils électriques branchés trop près du lit).

Pas de wifi, donc pas de film érotique avant d’aller se coucher.

Pas de miroirs, surtout en face du lit (car, ai-je appris, les miroirs appartiennent à l’élément eau, qui perturbe notre sommeil, c’est vrai que ce serait dommage…).

En fait les règles de la déco sont tellement aux antipodes de l’érotisme que j’ai été prise d’un doute : a-t-on encore le droit d’avoir des orgasmes, ou bien vont-ils désynchroniser les équilibres énergétiques et les ondes telluriques de la chambre ?

Ceci dit, il y a plein de super conseils qu’on peut appliquer. Par exemple nos invitées disent en interview que :

Quand un décor est mal organisé, on va perdre une énergie folle chaque matin à trouver nos vêtements

C’est pareil avec les amants ! On en met un par pièce, pas plus, et rappelez-vous des principes de Marie Kondo : si vos amants ne vous font plus pétiller de joie, vous les remerciez et vous les jetez - ou alors vous les donnez à une copine, et oui, les amants ça se recycle ! Billie, vous dites en interview être « persuadée que les maisons ont une âme » : alors moi c’est pareil mais avec les hommes, j’ai lu aussi qu’il fallait « privilégier le confort à l'esthétisme » : ça aussi, c’est un super conseil sexo ! Parce que c’est vrai pour la déco, mais c’est encore plus vrai pour les pénis. Le confort avant tout.

Enfin vous évoquez le « lien quasi charnel entre notre lieu de vie et nous »… et plus sérieusement, ce lien, il y a quand même quelques experts qui y travaillent.

Mes recommandations ? Les voici !

Jetez un œil au mobilier de la sexualité, qui comprend des rampes triangulaires, des oreillers ergonomiques, des coussins demi-lunes, tout ça pour favoriser le confort pendant les rapports sexuels. Nos invitées connaissent bien sûr la marque-phare de ce marché, Liberator, un peu chère ! mais en vrai on peut aussi se débrouiller avec des coussins à mémoire de forme, ça marche très bien.

Si vous aimez les jeux liquides, pensez aux draps imperméables, c’est la base, ça se trouve partout.

Pour les jeux de cordes, c’est évidemment les poulies qu’il faudra installer au plafond, et éventuellement les crochets aux angles du lit.

Si votre truc c’est le BDSM, sachez que certains artisans bossent en toute discrétion pour venir installer vos donjons dans vos appartements, avec des cages, des croix de Saint-André et des chevaux d’arçon, bref les basiques.

Ajoutez à ça une ou deux chaises percées

N’oubliez pas enfin côté soumission, la forniphilie, l’art de transformer nos partenaires en mobilier humain, à condition bien sûr de ne pas les orienter vers le Nord magnétique, sinon ça casse le chi. Tout cela est-il feng shui ? Je ne sais pas, mais je sais qu’en sexualité on a quand même toujours une astuce déco imparable : si c’est trop moche, on éteint la lumière.