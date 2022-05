Un homme sur deux accepterait de coucher avec deux femmes, mais seulement un sur cinq accepterait de coucher avec un homme et une femme. Maïa a essayé de comprendre cette barrière psychologique qui fait que les femmes sont plus flexibles que les hommes dans leurs préférences sexuelles.

Le plan à trois dans notre imaginaire sexuel © Getty / Bilyana Stoyanovska / EyeEm

Quand un monsieur se fait croquer, et plus généralement quand on met de la protéine entre deux tranches, ça s’appelle un plan à trois. Pourquoi consommons-nous plus de croque-monsieur que de croque-madame ? Il y a une asymétrie.

Comment est-ce possible ?

Bon primo, les mecs mentent comme des arracheurs de dents aux sondeurs, ils gonflent leurs prouesses sexuelles, à l’inverse des femmes qui ont tendance à réduire leur expérience sexuelle. Mais il y a d’autres raisons, dont une, observée depuis déjà longtemps par les chercheurs.

Les femmes sont plus flexibles que les hommes dans leurs préférences sexuelles

Sur la ligne qui va de l’hétérosexualité pure et dure, à l’homosexualité radicale, les hommes vont être aux extrémités, très hétéro ou très gays, alors que les femmes vont être plus au milieu. En gros avec une femme on peut souvent négocier, et ça porte un nom : la plasticité des fantasmes, ou la plasticité sexuelle. Ca ne veut pas dire que toutes les femmes sont bi, seulement qu’elles sont plus souvent bi-curieuses ou hétéroflexibles que les hommes :

20 % des femmes contre 13 % des hommes sont prêtes ou prêts à sortir de leurs préférences immédiates pour tester autre chose

Ce n’est pas nécessairement une donnée naturelle. C’est culturel, c’est même politique.

Les plans à trois avec deux hommes ou avec deux femmes : un imaginaire différent

Ici, nos représentations pèsent des tonnes : le plan HFF (un homme, deux femmes) laisse présager complicité et sensualité. Le plan HHF au contraire nous plonge dans un imaginaire de tournante, et suggère des pratiques hard comme la double pénétration. Et puis il faut aussi compter avec notre meilleur ami, le patriarcat. Les hommes hétéro ont souvent l’impression que se retrouver au lit avec un homme, même sans le toucher, va les transformer en homosexuels. Cette homophobie intériorisée se traduit dans leurs préférences :

Un homme sur deux accepterait de coucher avec deux femmes, mais seulement un sur cinq accepterait de coucher avec un homme et une femme

On voit bien qu’il y a une barrière psychologique. Ajoutez à ça la tendance de certains hommes hétéro à insister lourdement pour obtenir ce qu’ils veulent, et la tendance de moulte femmes hétéro à donner aux hommes ce qu’ils veulent - à se forcer un peu… et vous avez la recette du croque-monsieur, qui est rarement, raaaarement, un croque-madame.

Comment faire pour rendre le plan à trois plus égalitaire ?

Je ne sais pas. Non, sérieusement, il n’y a aucune solution à court terme, à part peut-être en parler comme je suis en train de le faire, et qui sait, les auditeurs de "Grand Bien Vous Fasse" vont peut-être ouvrir leurs chakras à l’issue de cette chronique. J’aimerais y croire. Mais bon, je ne vais pas obliger les hommes à faire quelque chose dont ils n’ont pas envie, il y a des limites à mon féminisme.

Et, en même temps, égoïstement, j’aimerais bien que le plan à trois soit plus simple à organiser. Parce que c’est plutôt cool, comme pratique. Il y a un avantage charnel (plus de gens, plus de plaisir), il y a un attrait narcissique (« je plais à tout le monde »), il y a le côté challenge (un croque-madame ça impressionne les copines), et puis il y a un petit fantasme du harem. C’est pas pour rien que la trinité est sainte. Aurais-je fait des convertis aujourd’hui ? Pourra-t-on mettre à égalité le croque-monsieur et le croque-madame. Je l’espère de tout mon coeur et d’ici-là, j’attends très fort l’émission consacrée au hotdog.