Ne faudrait-il pas, en sexe, embrasser la non-fiction, non pas le réconfortant, mais au contraire le déconcertant ? Car c’est bien parfois d’arrêter de faire comme si le sexe n’était qu’un plaisir, merveilleux, offert par la nature. Le sexe est impitoyable et c’est ce qui lui donne sa valeur !

Le sexe, un territoire fictif © Getty / Jena Ardell

Les fictions en matière de sexe, finalement c'est tous les jours

L'avantage en sexo, c’est qu’on n’a pas besoin d’en passer par la littérature ou le cinéma : les fictions, on se les invente tellement bien tout seuls. On a même un talent démentiel pour ça.

C’est les hommes qui croient sincèrement que leur épouse a la migraine chaque samedi soir depuis 44 ans.

C’est les femmes qui achètent des préservatifs XXXXL à leur amant alors que, calmons-nous, la taille normale suffirait amplement.

C’est votre meilleur ami, qui affirme que sa copine ne simule jamais, ou ce collègue de bureau qui vous dit que "tiens, c’est trop bizarre, je ne ne tombe que sur des femmes vaginales".

C’est votre nièce qui épouse son bien-aimé en promettant devant 400 personnes que son couple et son désir dureront pour toujours.

C’est votre copine d’abdos-fessiers qui raconte à qui veut l’entendre que son mari ne la trompera jamais, parce que tu vois, Julien, c’est vraiment un mec bien, il est pas comme les autres.

Je pourrais multiplier les exemples de nos petites naïvetés, je pourrais retourner le couteau dans plein de plaies, je pourrais donner les chiffres du nombre de femmes qui simulent dans ce pays (les deux-tiers d’entre elles)… Mais en vrai, je suis admirative de notre capacité collective d’invention ET de notre acharnement dans le déni. L’humanité est formidable. Même quand elle porte des œillères grosses comme des 33 tonnes.

Mais pourquoi est-ce qu’on se raconte ces histoires ?

Alors, ma théorie là-dessus est assez austère : le sexe, le désir, le plaisir, ne sont pas démocratiques. Quand votre mari vous abandonne, il prend une décision unilatérale, mais elle est valable pour deux.

Quand quelqu’un n’a pas envie de coucher avec vous, votre désir n’a aucune importance. Et puis ce désir de toute manière, il est par essence asymétrique. Il y a des gens plus physiquement désirables que d’autres, point barre. Il y a aussi des gens plus sensibles que d’autres, qui auront des orgasmes plus facilement que leurs voisins, et c’est complètement injuste, mais c’est pas négociable, et de toute façon, à la fin, tout le monde finit rattrapé par le temps, le désir n’y survit pas, on meurt, seuls, dévorés par nos chiens.

Alors. Je sais que tout ça asséné avant 11 heures du matin, ce n’est pas la fin d’émission idéale. Mais je crois que c’est bien, des fois, d’arrêter de faire comme si le sexe n’était qu’un plaisir, merveilleux, offert par la nature - la nature est une chienne qui ne nous doit que dalle, et qui des fois, nous prive de notre plaisir, ou de notre libido, ou du prince charmant.

Dois-ton comprendre que le sexe est un univers impitoyable ?

Oui, des fois le sexe est vraiment dur. (…..) Mais il est encore plus dur quand on ne peut pas parler de cette dureté, quand on entretient une forme de déni.

Si on pouvait plus souvent échanger sur l’injustice profonde qui régit nos vies sexuelles, on se ferait du bien, on baisserait les attentes, on baisserait les tensions, on arrêterait de croire que le plaisir tombe du ciel - et au passage, que le bonheur nous est dû.

En vrai, du sexe qui marche, avec des gens qui se désirent et qui jouissent, c’est un miracle, c’est un miracle à chaque fois

On aurait plus de gratitude si on s’en rappelait :

Oui, le sexe est impitoyable et c’est ça qui lui donne sa valeur, et c’est pas aberrant, de vouloir donner de la valeur au sexe

Ensuite la question c’est : est-ce qu’on se réconforte avec nos petites fictions, ou est-ce qu’on entretient notre malheur à coups d’espérances délirantes ? Est-ce qu’il ne faudrait pas, en sexe, embrasser la non-fiction, embrasser non pas le réconfortant, mais le déconcertant ? Sur ce point, c’est à chacun de faire son choix, mais en vrai, j’aime bien nos fictions réconfortantes, parce que le décalage entre fiction, et réalité du terrain, me fournit une somme infinie de sujets de chroniques. Continuez de vous raconter des histoires.

Les fictions des uns font le bonheur des autres, et ça, ouais, ça c’est réconfortant !