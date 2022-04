Maïa dresse un petit état des lieux autour de cette métaphore, cette pulsion, chez certaines personnes qui consentent au sexe brutal sinon incontrôlable.

Je vais commencer par vous rassurer : le sexe bestial ça ne veut plus du tout dire le sexe avec des bêtes, pour plein de raisons morales mais aussi pour une grosse raison légale : selon l’article 521-1 du code pénal, les sévices de nature sexuelle envers un animal sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ouf ! Je suis assez vieille pour me rappeler qu’autour de l’an 2000, il y avait des VHS zoophiles dans les sexshops : aujourd’hui, il reste une flopée de sites dédiés à cette niche, mais au niveau de la présence sur les grosses plateformes, on voit bien que ça ne fait plus trop recette.

Plus du tout de bêtes dans nos fantasmes, vraiment ?

Alors si, mais de manière fictionnelle ou métaphorique. L’érotisation des animaux passe désormais à la moulinette de la pop-culture : elle va s’exprimer dans des univers imaginaires inspirés de l’esthétique hentaï et du mouvement furry, si vous n’avez rien compris à ce que je viens de dire ce n’est pas grave : ce qu’il faut retenir c’est que dans ce processus de sublimation, les bêtes servent plutôt à révéler une part de notre humanité.

Ceci dit quand on parle de « sexe bestial », il n'y a même plus un poil ou une nageoire qui dépasse…

Le sexe bestial, c’est juste une métaphore qui désigne le sexe pulsionnel, brutal, incontrôlable

Et là on entre dans le royaume des paradoxes : d’un côté les recherches pour le sexe brutal ont triplé depuis vingt ans, avec un pic en 2015-2016, juste avant MeToo. Mais de l’autre côté, les recherches sur le mot « consentement » ont également triplé sur cette même période. C’est contre-intuitif, parce que le sexe bestial a priori se passe du consentement…

Alors comment on fait pour raccrocher les wagons ? Déjà, on rappelle qu’on a le droit de fantasmer sur une chose et son contraire, on a le droit de faire des grands écarts intellectuels… En sexe, les grands écarts c’est toujours bien pratique. Deuxio, on n’est pas obligés de séparer le sexe bestial du sexe policé, bien au contraire, il suffit de faire du « en même temps » :

On peut consentir à du sexe brutal, en toute connaissance de cause, parce qu’on aime ça, parce qu’on a confiance en l’autre

Ou parce qu’on a besoin de se mettre en danger, ou parce qu’à une époque de surveillance constante, de soi et des autres, on a besoin de perdre un peu le contrôle. Et, à mon avis, c’est là qu’il faut chercher la clef de notre attraction pour le sexe bestial : c’est la seule modalité qui nous permet de débrancher le cerveau. Et il y en a bien besoin : aujourd’hui on a tendance à être dans le contrôle de nos émotions et de notre image, on intellectualise nos levrettes et missionnaires, on psychanalyse nos menottes, on demande au sexologue si on est certifié conforme… Et tout ça ne fait qu’augmenter notre désir de vivre une sexualité débridée, sur le fil du rasoir. Cette pulsion, plutôt que de l’exprimer au premier degré, on l’exprime par une bestialité stylisée, ritualisée, finalement très contrôlée. Faites sortir la bête par la porte, elle rentrera, anthropomorphe, rentre par la fenêtre.