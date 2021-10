Si la libération sexuelle a continué après mai 68, et qu'elle continue de continuer aujourd'hui, mai 68 a libéré non pas la sexualité des français mais d'abord leur rapport à la procréation. Dans les pratiques elles-mêmes, rien ou quasiment rien n’a changé. Maïa vous explique tout.

La libération de la sexualité a-t-elle vraiment eu lieu au final ? © Getty / Bilyana Stoyanovska / EyeEm

L'évangile selon mai 1968

Je suis naturellement qualifiée pour en parler, car j’appartiens à la première génération qui a grandi après LA libération sexuelle. Je vous redonne le scénario officiel, l’évangile selon mai 68 : au commencement étaient les ténèbres, et logiquement, on faisait l’amour dans le noir, observés seulement par l’œil doublement réprobateur de Dieu et du général de gaulle.

À cette époque reculée c’est bien simple, rien n’allait, les hommes étaient contraints par le risque d’adultère, les femmes étaient contraintes par le risque de grossesse, ils n’avaient pas de viagra, elles n’avaient pas de péridurale, on nageait clairement dans les limbes.

Heureusement ! En l’an de grâce 68, mes parents et Daniel Cohn-bendit déboulent, héroïques, cheveux au vent, pavé au poing, et ils arrachent de haute lutte la contraception, l’avortement et l’acceptation de l’homosexualité (je sais, ma datation n’a aucun sens, mais notez bien que c’est pareil dans la bible).

Bref. À partir de cet élan libérateur, tout devient possible, un âge d’or du sexe commence, et la progéniture qui en découle n’a plus qu’à, littéralement, jouir du travail effectué par ses parents.

Seulement, seulement… ça ne s’est pas passé comme ça…

Car, l’évangile nous l’apprend, ma génération a été chassée du paradis par les quatre cavaliers de l’apocalypse : le sida, le Covid, Internet, et Netflix. À quoi s’ajoute désormais une faute originelle : l’ingratitude. Car nous, enfants et petits-enfants de mai 68, avons trahi la libération sexuelle, en cédant aux sirènes du mal absolu, à savoir… La pensée woke. Ça nous amène à la situation d’aujourd’hui : si j’allume ma radio sur boomer FM, j’entends que les jeunes sont coincés, qu’ils ne font plus l’amour, et que vraiment, c’était mieux avant.

La libération sexuelle aurait donc été une sorte de parenthèse ?

On pourrait le croire. Mais l’avantage des évangiles, l’histoire nous l’a montré, c’est qu’on peut toujours rajouter des livres, on peut toujours réactualiser le canon. Or dans l’évangile milleniale, la libération sexuelle a continué après mai 68, et elle continue de continuer.

Révolution de la masturbation avec les sextoys…

Privatisation de la rencontre avec les applis, libération de la monogamie avec le polyamour…

Libération du genre avec la montée en visibilité des personnes trans et non-binaires…

Libération des pratiques avec des femmes pénétrantes et des hommes pénétrés…

Acceptation du BDSM après 50 shades of grey…

Et bien sûr les libertés fondamentales - mieux vaut tard que jamais - de ne PAS coucher, de ne pas subir de violences sexuelles, de ne pas se faire humilier ou culpabiliser quand on est une femme aventureuse… Bref tout ce qui appartient à cette pensée woke, que je trouve joyeuse et que tant de boomers trouvent triste.

Entre conflit de génération et de libération

Plutôt un conflit de génération, et même un conflit de libération. Car de mon point de vue, qui n’est PAS parole d’évangile, mai 68 a libéré non pas la sexualité des français mais leur rapport à la procréation. Car dans les pratiques elles-mêmes, rien ou quasiment rien n’a changé, il s’agissait d’avoir le même rapport sexuel mais avec plus de gens - or ce n’est pas en multipliant le même scénario qu’on change le script. Au contraire.

On en arrive au paradoxe du jour

Le rêve de mes parents est le cauchemar de ma génération - et inversement. Leur libération est ma contrainte - et inversement. Alors la, on pourrait dire, chacun voit midi à sa porte, qui suis-je pour juger. Certes. Cependant.

Quand j’entends certains boomers se vanter d’être libérés, je me dis que c’est pas l’humilité qui les étrangle - et qu’en vrai…. bah, ils sont coincés

Spécifiquement, ils sont coincés dans une logique de fin de l’histoire, où on écrit LA libération au singulier, au moment même où sous ses fenêtres, non seulement d’autres combats ont lieu, mais ironiquement, dans le rôle des forces de l’ordre, il y a beaucoup d’ex-68ards.

Je me permets donc de les rappeler à la sagesse de l’histoire : la libération est une quête et non une destination, un horizon qui recule à mesure qu’on avance. En l’occurrence la lutte continue. Ne nous libérez pas, on se charge très bien tout seuls.