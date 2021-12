Et la seule bonne résolution qui tienne pour 2022, c'est celle qui consiste à avoir envie de faire l'amour ! Un maître mot : la nouveauté. Et avoir une personne dans votre vie qui vous reconnecte à la transcendance et, si possible, le plus souvent, une personne que vous désirez profondément.

La liste des bonnes résolutions sexuelles pour 2022 © Getty / Martin Diebel

Je me préparais à faire ma liste des bonnes résolutions sexuelles, et là, j'ai entendu le hurlement des auditeurs et auditrices : "Ah non, pitié, pas les bonnes résolutions sexuelles. On n'en peut plus des bonnes résolutions sexuelles". Tu m'étonnes ! Alors, je vous rassure, je ne vais rien vous demander du tout, vu que la brigade des mœurs n'a encore refusé ma carte de membre en 2021. Je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit.

Et puis, l'exaspération face aux injonctions sexuelles, je la comprends : reléguer l'extase érotique entre faire du yoga et arrêter de fumer ça n'envoie pas exactement du rêve. Sans compter que les conseils sont complètement à côté de la plaque. Neuf fois sur dix, on vous explique comment mieux faire l'amour. Et plus souvent, alors que quand ça coince neuf fois sur dix et qu'on n'a pas envie de faire l'amour, donc le faire mieux ou plus souvent ne présente aucun intérêt. Et même, ça devient contreproductif. Moi, quand je n'ai pas envie de cuisiner, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'on me demande de faire des Saint-Jacques.

À mon sens, la seule bonne résolution qui tienne, c'est celle qui consiste à avoir envie de faire l'amour !

Nouvelles résolutions pour le désir : la nouveauté !

Je recommande ce qui marche le mieux : la nouveauté. Que vous soyez célibataire ou en couple, trouvez-vous une nouvelle personne avec qui partager vos ébats. Tiens donc, suis-je en train d'inviter notre chère audience à souhaiter sur Tinder ce soir et surtout, en train d'inviter l'intégralité des couples de France à l'infidélité en 2022 ? Ouais, ben, on dirait bien oui. Déjà, parce qu'avec la présidentielle, on aura bien besoin de se détendre, mais surtout parce que ce sont ces moments où on découvre un nouveau corps, une nouvelle odeur, une nouvelle manière de faire. Ce sont ces moments-là qui sont les meilleurs et vous pouvez m'engloutir sous une tonne de courrier si vous voulez, ça n'empêchera pas qu'au fond de votre petit cœur palpitant de désir, vous sachiez toutes et tous ce que j'ai raison.

D'ailleurs, ça a été théorisé. Il y a la cristallisation de notre chère Stendhal, bien sûr, mais aussi la limérence, concept inventé par la psychologue américaine Dorothy Tenof et qu'on pourrait traduire par "le moment où on devient complètement obsédé par une nouvelle personne".

Cependant, ma formulation préférée, c'est l'acronyme anglais "NRE" pour New Relationship énergie, qu'on pourrait traduire par "la passion des premiers instants" ou même, en poussant un peu la métaphore, par "la foi des nouveaux convertis". C'est cet élan vital qui vous donne envie, non pas seulement de faire l'amour, mais aussi de déplacer des montagnes. On a l'impression de vivre plus intensément, on a une libido insatiable, on sourit bêtement dans le métro. Bref, pour survivre à l'hiver, un nouvel amant, c'est quand même vachement plus efficace que la vitamine D.

Mais trouver quelqu'un de nouveau, c'est plus facile à dire qu'à faire non ?

Pas nécessairement ! Parce qu'en vrai je sais que Tinder et l'infidélité ont des réfractaires. Quelques uns, en tout cas. Je sais que des fois, on prend des râteaux et qu'en sexe on n'a pas toujours ce qu'on veut ni qui on veut. Mais moi, je ne vous demande même pas de passer à l'acte. Je vous suggère seulement d'avoir une personne dans votre vie qui vous reconnecte à une forme de transcendance et si possible, le plus souvent - en fait, ça va ensemble - une personne que vous désirez jusqu'à la moelle. Et quand je dis "désirer" ça peut être soft. Ça peut être désirer de boire un verre ensemble ou juste embrasser, c'est très bien ainsi quand on s'arrête là. Vous n'êtes même pas obligé de réussir à accéder à cette personne. Par exemple, si elle n'est pas d'accord ou si c'est une star de cinéma, ou si c'est un personnage de fiction.

Ce qui est génial avec l'énergie des nouvelles relations, c'est que ça peut expérimenter de loin. Et c'est ce qui rend la NRE aussi démocratique. Le passage à l'acte n'est pas si important parce que quand le désir est là, il va toujours trouver une manière de s'exprimer. Un exemple tout simple : on prend généralement plus de plaisir quand on se caresse tout seul en pensant à une personne qui nous excite que quand on fait l'amour à deux avec une personne qui nous ennuie. Et oui, nous sommes avant tout des créatures déviantes. Et le meilleur que je puisse vous souhaiter pour l'année qui vient, c'est de vivre ce moment où la créature en nous s'éveille. Je vous souhaite donc, pour 2022, beaucoup de désirs.