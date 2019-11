Toulouse - Matabiau terminus, tout le monde descend ! Direction Toulouse, où le quartier populaire situé tout autour de la gare Matabiau est promis à un gros projet de requalification urbaine, TESO comme Toulouse EuroSudOuest.

Toulouse-Matabiau changement de standing © Radio France / Antoine Chao

Matabiau, Matabiau... chantait Zebda en son honneur mais ce Matabiau-là, populaire et métissé, est condamné à disparaitre pour laisser place à un quartier d'affaires et une tour monumentale. Un projet qui passe mal, sur fond d'expulsions d'habitants, de spéculation immobilière et de grand chantier bruyant et interminable.

La dépêche: Les fantômes du projet immobilier Teso

Le projet TESO

Matabiau, la gare du futur. © Radio France / Antoine Chao

INTERVENTION ETHNOGRAPHIQUE

L'Anti-TESO Café tous les premiers mercredis du mois à 18 heures , à l’atelier des cheminots, 3 rue des Cheminots, Toulouse.

Tag Antiteso © Radio France / Antoine Chao

Musique Zebda - Matabiau remix NoTeso

