On va ouvrir un petit carnet de ZAD, de zones à défendre et on ouvre le bal avec la ZAD du Carnet en Loire-Atlantique.

Le Carnet qui se défend. © Radio France / Antoine Chao

ZAD [zad] nom féminin étym. 2011 : acronyme de zone à défendre et détournement des initiales de Zone d'aménagement différé.

Le mot ZAD est entré dans le dictionnaire en 2016, deux ans avant l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et deux ans après la mort de Rémi Fraisse, victime d'un tir de grenade de la part des forces de l'ordre sur la ZAD du Testet à Sivens dans le Tarn.

Une ZaD est une Zone (souvent rurale) que des militants (zadistes) occupent pour s'opposer à un projet d'aménagement qui porterait préjudice à l'environnement. © Le Petit Robert de la langue française

Cette semaine, on part sur deux lieux de résistance, un presque historique, le triangle de Gonesse au bord des pistes de Roissy et du Bourget dans le nord de Paris où le méga-projet écocide de commerce et divertissement Europacity ne verra pas le jour, pour une grande fête de victoire après 10 ans de lutte, mais attention la bataille n'est pas tout à fait terminée...

Gonesse © Radio France / Antoine Chao

Et pour commencer nous allons au Carnet, en bord de Loire, pour assister à la naissance d'une ZAD... "Nous sommes la Loire qui se défend".

Un grand merci aux ami-e-s du Bruitagène & Utopie Sonore pour l'accueil nantais

Les barricades © Radio France / Antoine Chao

Le Carnet, une petite ZAD qui deviendra grande à Frossay sur la rive sud de la Loire du côte de Paimboeuf. Deux journées de soutien, les samedi 3 et dimanche 4 octobre sont organisées à Donges au Village du peuple.

