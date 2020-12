Comme tous les samedis depuis le 21 novembre, ce 5 décembre 2020, des drones illégaux de surveillance ont survolés la manif contre la loi Sécurité globale, mais que fait la police ?

Feu rouge pour les drones le 5 décembre 2020. © Radio France / Antoine Chao

Les drones de surveillance sont déjà là, même si ils sont encore illégaux, samedi 28 nov dans le cortège Arthur de La Quadrature du Net a déployé son filet à drones que l'article 22 de la loi prétend à les autoriser.

L’emploi des drones par la préfecture de police de Paris avait été formellement interdit, en mai, par le Conseil d’État. La haute juridiction avait ordonné à l’État de « cesser immédiatement la surveillance par drones » de Paris, les autorités cherchant, alors, à repérer tout rassemblement illégal.

La Quadrature du Net, est une association qui promeut et défend les libertés fondamentales dans l’environnement numérique. La Quadrature du Net lutte contre la censure et la surveillance, que celles-ci viennent des États ou des entreprises privées. Elle questionne la façon dont le numérique et la société s’influencent mutuellement. Elle œuvre pour un Internet libre, décentralisé et émancipateur.

La Quadrature du Net fait partie de la Coordination #StopLoiSecuriteGlobale, entretien avec Martin Drago au sujet des drones, de la reconnaissance faciale qui nous guette et des enjeux de cette surveillance globale qui se met en place quand trois décrets qui permettront le fichage massif de militantes et militants politiques et leur entourage ont étés publiés au Journal Officiel mercredi 3 décembre (cf Le Monde). Les trois décrets qui élargissant le fichage des citoyens portent sur le Gipasp et le Pasp, deux fichiers gérés respectivement par la gendarmerie et la police nationale, et sur l’EASP, fichier de base pour les enquêtes administratives (Cf France Inter, Bastamag)

Lecture extraits Journal Officiel : Emmanuelle Veïn

Musique : Demain la France - Famille Pellegrini

Réalisation : Clément Nouguier

Pour soutenir la Quadrature du Net