Pour signifier la rentrée sociale et parce que se prépare le samedi 21 septembre une grande journée de mobilisation et de convergence des lutte sociales et environnementales sous la bannière : Fin du monde fin du mois même combat ! on va arpenter à la Fête de l'Huma

Le stand Mundo Obrero à la fête de l'Huma 2019 © Radio France / Antoine Chao

La 84e édition de la Fête de l'Humanité au parc départemental de la Courneuve est un rendez-vous populaire et politique incontournable, on y trouve de tout, pour manger, boire, danser et réfléchir.

Le Chapiteau les Amis de l'Huma 2019. © Radio France / Antoine Chao

Allons-y encore et encore, aussi parce le journal du même nom est en danger et qu'il faut le soutenir, parce que plus de journal, plus de Fête et ce serait bien dommage et dommageable pour la presse indépendante et pour la pluralité de pensée !

Fin du mois fin du monde