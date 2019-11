En direct depuis le C.A.T.T.P ( centre d'accueil thérapeutique à temps partiel) d'Asnières-sur-Seine !

La Colifata france - Radio Sans Nom

la Colifata que l'on pourrait traduire par la foldingue !

La Colifata est un projet de radio complétement fou justement, qui émet depuis un hôpital psychiatrique à Buenos Aires en Argentine depuis 1991 et qui continue toujours aujourd'hui. Son créateur Alfredo Olivera vit maintenant en France et a créé en région parisienne une émergence de cette extraordinaire expérience de LT22 Radio La Colifata qui s'appelle Radio "Sans Nom", qui rassemble des patient·e·s du Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (C.A.T.T.P) d’Asnières-sur-Seine et des soignant·e·s dont Manuela et Chloé. J'ai été invité jeudi dernier à participer à une émission en direct avec Magali, Benjamin, Laurence, Benoît, Urida, Marc, Ada, Eric, Ramah, Abdel, David, Mehdi, Gérard, Matilde, Prisca, Margot, Yannick, Marie et Alfredo. C'était juste une semaine après la mobilisation générale des personnels soignants du service public, le 14 novembre, pour défendre l’hôpital public . C'est le monde de la santé qui est devenu fou !

«On vous soigne on nous saigne» - Lettre ouverte d’une équipe de psychiatrie de secteur d'Asnières sur Seine

Le Printemps de la psychiatrie pour un renouveau des soins psychiques, son Assemblée générale national se tiendra samedi 30 novembre de 11h à 17h au Théâtre de Gennevilliers.

La Colifata - France, La santé mentale pour tous le monde (planète terre comprise), cagnotte en ligne pour participer au projet de voyage en Argentine

Musique : Mucha locura - extrait de Viva la Colifata

Syntone Actualité & critique de l'art radiophonique: Radio Sans Nom, Paroles pas pareilles

Le stream 24/24 de Radio Sans Nom

Et dimanche, retrouvez Los Colifatos (l'équipe de la Colifata France - Radio "Sans Nom") au théâtre de la commune à Aubervilliers après la pièce Artaud de Sergio Boris inspirée de la répression policière qui, en 2013, fit de nombreux blessés dans l'établissement psychiatrique "El Borda" qui abrite la radio LT22 La Colifata à Buenos Aires.