Alors que la France s'engage à « verdir » son économie, va-t-elle apporter son soutien à un méga-projet gazier de Total en Arctique, Arctic LNG 2 ? Je vais aller voir ce qu'il en est du côté de Bercy...

700 millions © Radio France / Antoine Chao

Avec Anna-Lena Rebaud, chargée de campagne pour Les Amis de la Terre, Clémence Dubois, porte-parole de 350.org et Leyla Larbi, chargée de campagne pour SumOfUs.

700 millions d’euros en chiffres de glace déposés sur le parvis du ministère de l’Économie et des Finances par trois jeunes femmes activistes des luttes climatiques et sociales. 700 millions qui correspondent à la somme d’argent public que le gouvernement pourrait garantir pour soutenir la participation de Total dans le méga-projet gazier climaticide Arctic LNG2, sur la péninsule russe de Gydan en Arctique.

Pendant l’action, les activistes ont remis une boîte contenant une pétition, signée par plus de 200 000 personnes, à Nicolas Dufaud, chef de cabinet du ministère de l’Économie et des Finances. Le texte demande au gouvernement « de ne pas soutenir les projets destructeurs de Total en Arctique et de rester cohérent avec ses engagements climatiques ».

Toujours pas de réponse du ministère à ce jour, la nature devra continuer de se défendre par elle-même.

L’ONG Reclaim Finance, dans une tribune publiée dans Le Monde, appelle les actionnaires du groupe pétrolier Total à rejeter le plan stratégique proposé en assemblée générale vendredi 28 mai.

Lire Reporterre : 700 millions d’euros gelés pour empêcher Total de salir l’Arctique

Le Monde : Arctic LNG, porté par le groupe russe Novatek et Total, pourrait augmenter le trafic à travers les glaces de la route du Nord

Total brise glace © Radio France / Antoine Chao

Sur le front de la convergence des luttes sociales et environnementales, il y a du nouveau avec l’ouverture prochaine à Bagnolet - quartier de la Noue - de Verdragon, Maison de l’Écologie Populaire, une inauguration est prévue le dimanche 13 juin (et des portes ouvertes ce dimanche avec Front de Mères). A suivre...

Musique : Ludovico Einaudi "Elegy for the Arctic"

Réalisation : Etienne Bertin