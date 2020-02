Construire des cabanes est devenu une nouvelle forme d'action, dans la Zad de Notre-Dame-des-Landes ou sur les rond-points occupés par les Gilets Jaunes tout au long de l'année dernière, les cabanes ont été au centre de beaucoup de mobilisations.

Xavier Marmier et sa cabane © Radio France / Antoine Chao

Aujourd'hui pour un premier épisode, nous partons à Cléron dans le Doubs, où la cabane de Xavier Marmier, perchée dans un arbre, défie, les habitudes et les pratiques pour habiter autrement le monde abimé. Xavier a pourtant été condamné à détruire sa cabane alors qu'il existe la possibilité d'autoriser ce genre d'habitat léger dans le cadre des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL), encore faut-il que la municipalité le veuille.

La cabane de Xavier Marmier 2 © Radio France / Antoine Chao

En novembre 2019, la loi Engagement et proximité était débattue à l'assemblée nationale. L'article 14 de cette loi est considéré par plusieurs collectifs dont le DAL et HALEM comme un «outil d’exclusion massive», ils demandent aux députés de retirer cette mesure « anti-pauvres » qui permettrait aux maires de faire payer une astreinte de 500 euros par jour aux occupants de caravane, yourte, camion aménagé sans passer par la justice.

Une coalition européenne d'action pour le droit au logement prépare une mobilisation pour le 28 mars (fin de la trêve hivernale).

