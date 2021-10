Triste Tropicalia

C’était mi septembre à Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, à l’appel du collectif : "Non à Tropicalia, nous sommes la nature qui se défend, là ou elle se trouve" et pas tristement mise sous une serre géante pour proposer des safaris sous cloche.

Le réchauffement climatique est une réalité qui entraine déjà des déséquilibres sur l’ensemble de notre planète. Nos sociétés sont par exemple impactées par la montée des eaux, les épisodes de sécheresse ou encore par l’intensité et le nombre des cyclones. Face à cette réalité, il n’existe qu’une solution pour permettre à nos sociétés de subsister dans de bonnes conditions : Changer nos habitudes de vies et de consommations en étant plus sobre vis-à-vis de la planète...".