Avec des agents de l'ONF, l'Office National des Forêts, à Paris pour la manif intersyndicale du 25 novembre et pendant une campagne de martelage dans la forêt il y a quelques temps avec une inquiétude déjà bien présente.

Avec les agents de l'ONF (Office National des Forêts) © Radio France / Antoine Chao

Ils étaient plusieurs centaines dans la rue, jeudi 25 novembre, les agents forestiers pour défendre les forêts, défendre l’ONF, issu de l’ancienne administration des Eaux et Forêts, dont la mission est de protéger les forêts, de produire du bois et d'accueillir le public. Les agents mobilisés, en intersyndicale (cf Reporterre), dénoncent les suppressions de postes, les coupes budgétaires et une privatisation rampante de l’office. Le malaise provoqué par les effectifs qui fondent et l’injonction au rendement n’est malheureusement pas nouveau, au fil des années, de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), il y a dix ans, au prochain contrat Etat-Onf, qui prévoit la suppression de 500 postes d’ici 2025. Il y a 10 ans justement j’étais allé rencontrer des agents de l’ONF dans la forêt communale de Vauxbons en Haute-Marne pour une campagne de martelage pour "Là-bas si j'y suis", ils s’inquiétaient déjà du démantèlement progressif de ce service public de la gestion de la forêt, la forêt un bien commun d’autant plus précieux en ces temps de crise climatique.

A l'été 2011, quatre agents de l'ONF se sont suicidés, vingt-quatre suicides étaient déjà à déplorer à l'Office. Les syndicats (CGT forêt et Snupfen, Syndicat national unifié des personnels de la forêt et des espaces naturels, affilié à Solidaires) ainsi que des agents (cf Mediapart) faisaient unanimement part d'un malaise profond au sein de l'organisme public et dénonçaient déjà une privatisation programmée de l'établissement (cf Reporterre).

Merci à Yann Rouzot, Frédéric Bedel, Loukas Benard et Charles Papageorgiou.

Voir: Manifestation de l'intersyndicale ONF à Paris le 25 novembre 2021

Canopée Forêts vivantes : Non à la privatisation de l’ONF

Collectif SOS forêt France : Pour une forêt française en danger

Réalisation Clément Nouguier