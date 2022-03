Samedi 12 mars 2022, un peu partout en France les "Marches pour le climat et la justice sociale" ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans la rue

LOOKUP ! Marche pour le climat et la justice sociale © Radio France / Antoine Chao

En janvier 2022, le film "Don’t Look Up" dressait un parallèle évident et glaçant avec le dérèglement climatique et ses conséquences catastrophiques sur nos vies. Il a ainsi permis de remettre dans le débat public plusieurs enjeux majeurs : À l’heure de la publication du 2ème volet du dernier rapport du GIEC, l’urgence climatique est désormais indéniable ; mais au lieu de regarder la vérité en face et de prendre leurs responsabilités, les dirigeants politiques et les multinationales détournent délibérément le regard voire sabotent tout espoir d’un avenir juste et soutenable.

LOOKUP 12 mars, Marches pour le climat et la justice sociale, l'appel unitaire

Alternatiba : A un mois de l’élection présidentielle, les marches « Look Up » imposent le climat dans la campagne

Les Amis de la Terre : Dans la rue le 12 mars pour un sursaut écologique et social & Total, rendez-vous au tribunal

GreenPeace : Présidentielle : mobilisations pour le climat et la planète

Youth for climate : Grève mondiale de la jeunesse pour le climat 25 et 26 mars

A Lire Le Monde : En Ouganda, le pétrole de Total impose le silence et la peur

Réalisation Khoi Nguyen