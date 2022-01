Au pays de Retz, en Loire-Atlantique, la guerre du sable est déclarée.

Saint-Colomban sablière © Radio France / Antoine Chao

Saint-Colomban dépouillement

Saint-Colomban dépouillement © Radio France / Antoine Chao

Une consultation publique qui concerne le développement, l’aménagement et l’avenir du village de Saint-Colomban dans le Pays de Retz, au sud de Nantes, a eu lieu dimanche dernier (9 janvier 2022) . Deux grands cimentiers, Lafarge et GSM, exploitent de grandes carrières de sable et cherchent à s’étendre sur 70 hectares supplémentaires, des terres classées « espaces agricoles pérennes », la contestation gronde !

La question du jour qui fait débat est donc la suivante : « La municipalité de Saint-Colomban doit-elle adapter son Plan Local d’Urbanisme pour permettre l’instruction des demandes d’extensions des sablières ? ». Martin Boileau, paysan éleveur de la ferme de Rublé qui jouxte les carrières, s’en inquiète, Il est membre de l’association « La Tête Dans Le Sable » et m’emmène faire une visite guidée du secteur avant de rejoindre la salle municipale où se déroule le scrutin. Le "oui" l'a emporté à quelques voix près mais 46 % des colombanais qui se sont déplacés pour la consultation sont sensibles aux idées défendues par "La Tête Dans Le Sable". Le débat continue, le conseil municipal devra voter l'adaptation du PLU, le SCOT (schéma de cohérence territoriale) du Pays de Retz devra être modifié, une enquête publique et la préfecture devront valider ces changements

Réalisation : Khoi Nguyen