Retour au bord du Ciron en Sud-Gironde, ou plutôt à son chevet, tant le projet de LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, s'il se faisait malgré la contestation locale, le mettrait à mal.

Le bassin Versant du Ciron du côté de Lerm-et-Musset © Radio France / Antoine Chao

Après un premier épisode- LGV mon amour - sous l’improbable et unique en son genre hêtraie millénaire des gorges du Ciron, du côté de Villandraut, je remonte le cours de l'eau vers sa source.

Le Barthos affluent du Ciron © Radio France / Antoine Chao

Aujourd’hui, étape à Lerm-et- Musset, dans le pays Bazadais, riche du Ciron et de son bassin versant qui l'irrigue, dont la biodiversité et l’écosystème si particulier valent mieux que d'être saccagés par une ligne à grande vitesse - LGV - pour gagner quelques minutes entre Bordeaux et Toulouse.

Le Barthos Par Antoine Chao

Affluent du Barthos Par Antoine chao

