Cette semaine rediffusion de l'émission du 30 janvier, réfléchir au sonore avec l'autre Schaeffer, pas Pierre mais Murray Schafer, père fondateur du paysage sonore et de son écologie, pour défendre le son, le bon son et la production sonore et radiophonique de qualité

XR Occupy Paris 17 avril 2022 © Radio France / Antoine Chao

Murray Schafer a forgé la notion de paysage sonore pour désigner notre environnement acoustique, la gamme incessante de sons au milieu desquels nous vivons. Depuis l’apparition du tout premier bruit – celui de la mer –, le paysage sonore n’a cessé de s’enrichir des sons du monde vivant : oiseaux, insectes, langage, musique… jusqu’à la révolution industrielle et électrique. Terrible et fascinante rupture, qui transforme radicalement notre rapport au son, à la musique – et au silence. Il est le premier à avoir théorisé la notion d'écologie sonore.

Le Paysage sonore - Le monde comme musique - Wild Project 2010 - Édition originale TheTunning of the World 1977

The World forum for Acoustic Ecology , founded in 1993, is an international association of affiliated organizations and individuals who share a common concern for the state of the world’s soundscapes. Our members represent a multi-disciplinary spectrum of individuals engaged in the study of the social, cultural, and ecological aspects of the sonic environment across the world.

Avec Michel Risse - Cie Décor sonore : Aucun d’entre nous, qu’il soit riche ou pauvre, analphabète ou cultivé, jeune ou vieux, n’échappe à son environnement sonore. Si chaque groupe social a sa musique préférée, qu’il sait reconnaître, commenter et quelquefois pratiquer, si la « musique de l’autre » est un « bruit » indésirable et parfois rejeté jusqu’à la haine, l’environnement sonore est un univers collectif, invisible mais indiscutablement perçu par tous.

Daniel Mermet - Là-bas si j'y suis : Depuis plus de trente ans, avec ses reporters, sa « bande de sons », Daniel Mermet tend son micro aux révoltés et enthousiastes de la planète, au coin de la rue comme aux antipodes pour voir, entendre et faire entendre comment le monde tourne.

Yann Paranthoên - Questionnaire pour Lesconil - dans L 'art de la radio de Christian Rosset - édition Phonurgia Nova

Du sonore de Daniel Deshaix - la mono par Yann Paranthoën : Le preneur de son de la SFP Serge DERAISON dialogue avec Yann Paranthoën dans sa « cellule » 208 de la Maison de la Radio le 27 novembre 1999.

En 1975, un groupe de chercheurs et chercheuses canadien·nes, dirigé par le compositeur Raymond Murray Schafer , a recueilli le paysage sonore de cinq villages européens dont Lesconil , petit port du Finistère Sud. Les enregistrements et les relevés d’écoute, mais aussi les entretiens avec les habitant·es, ont conduit le théoricien de l’écologie sonore à cette conclusion : “Avec le temps, de plus en plus d’invasions dans la vie des communautés vont détruire le paysage sonore originel” . Cinq ans plus tard, Yann Paranthoën s’empare de l’étude du “World Soundscape Project” et part à Lesconil. Syntone

Réalisation Koi Nguyen