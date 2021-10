Des pontons qui manquent ou qui sont dévolus au tourisme, le port des Saintes-Maries qui n'est pas très accueillant et si on ajoute le peu de points de débarquement de poisson autorisés par la préfecture, ça devient le parcours du combattant de pratiquer la pêche artisanale dans le secteur

Luc Brun sur le Treizh © Radio France / Antoine Chao

Cette semaine je suis avec les marin-pêcheurs traditionnels de Camargue qui résistent au diktat du tourisme et de la pêche industrielle. Avec Luc Brun nouveau marin-pêcheur Arlésien, Georges Gauzargues, doyen des cabaniers et pêcheurs de Beauduc et Laurence Nicolas, sociologue et autrice du livre référence : Beauduc, l'utopie des gratte plages, éthnographie d’une communauté de cabaniers sur le littoral camarguais.

Georges Gauzargues à Beauduc © Radio France / Antoine Chao

La Provence - Arles - Les Saintes-Maries-de-la-Mer : le pêcheur sans anneau voit son activité menacée. L'Arlésien Luc Brun demande un emplacement au port des Saintes-Maries sous peine de devoir cesser son activité. La Ville lui refuse - 29 septembre 2021.

Le Marin - Ouest- France : Les pêcheurs d’Arles réclament une révision des points de débarquement - 11 octobre 2021 : L’association de pêcheurs Delta 13, constituée en mai, entend négocier une révision de l’arrêté préfectoral de 1994 qui fixe les points de débarquement des produits de la pêche dans les Bouches-du-Rhône.

Laurence Nicolas, docteur en anthropologie et ethno-baladeuse : Pratiques de nature populaires et écologisation du territoire et Beauduc l’utopie des gratte-plage. Ethnographie d’une communauté de cabaniers sur le littoral camarguais. Le carnet du Mouvement social - Images en Manœuvres Éditions, 2008.

L'Arlésienne, gazette enquête anisette à Arles : printemps 2021 - l'Arlésienne n°11 par Marie-Océane Dubois "...C'est pas l'homme qui prend la pêche" - chercheur-pêcheur : La réflexion de Luc ne s'arrête pas seulement à savoir où il posera son prochain filet. Ses différentes expériences comme biologiste ou encore garde littoral lui apportent une vision à la fois scientifique et technique. « J'ai beaucoup discuté en 2017 avec des vieux pêcheurs locaux à la retraite - de Bretagne aussi - et tous me racontaient leur pêche de l'époque. Ils constatent qu’il y a moins de poissons maintenant. Aujourd'hui il faut batailler pour trouver le poisson ». La faute au réchauffement climatique bien sûr, mais pas que. L’évolution des moyens de pêche est aussi responsable : en plus de l’intensification de la pêche, l’abandon des bateaux à voile et l’utilisation de plus gros bateaux ont généré plus de pollution. Luc s'estime chanceux d’avoir un bateau qui consomme peu de carburant par rapport à un bateau plus rapide, histoire d’éviter d’ajouter encore du carburant dans la mer et dans l’atmosphère, les gros porteurs s’en chargent déjà de façon très professionnelle. Au moment du démaillage des filets il porte aussi une attention particulière aux fruits de sa pêche : pour les turbots par exemple s’ils ne font pas la taille de sa main (sans compter la queue) il les relâche pour qu'ils se reproduisent au moins une fois. Idem pour les raies, si elles sont trop petites elles retourneront à la mer, car la pêche de Luc n’est pas intensive. Il trie et sélectionne : préserver l’écosystème c’est aussi préserver les ressources de la mer... "

La Pêche du Jour de Luc Brun

Association des marins pêcheurs des Graus, plages et pontons de Camargue et des Bouches-du-Rhône (AMP DELTA 13) - Objet : défendre les intérêts des pêcheurs professionnels aux petits métiers (petite pêche) , défendre les ressources naturelles et la mer (qui sont la base de leurs activités) , promouvoir des pratiques respectueuses des écosystèmes et des populations animales et végétales, sensibiliser les consommateurs de produits de la mer et les autres usagers de la mer et du littoral ; en particulier deux objectifs urgents : (1) négocier une révision de l'arrêté préfectoral de 1994 « fixant les points de débarquement des produits de la pêche maritime dans le département des Bouches-du-Rhône ...

