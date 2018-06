Le salon mondial du jeu vidéo, l'E3, se tient depuis le début de la semaine et jusqu'à ce soir à Los Angeles. La plus grande innovation présentée ce n'est pas une nouvelle console, un casque de réalité virtuelle, ni un jeu aux graphismes époustouflants. Non, la grande nouveauté cette année : la présence des femmes.

Une femme apparaîtra sur la pochette du jeu Battlefield 5 © Electronic Arts