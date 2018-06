Dans le journal du Turfu cettte semaine, une intelligence artificielle débat contre des humains et les robots s'affrontent sur le gazon à la Robocup.

Faut-il dire pain au chocolat ou chocolatine? Mieux vaut-il jouer en 4-4-2 ou en 5-3-2? Et si, au lieu de saouler votre entourage, vous pesiez les pour et les contre avec une intelligence artificielle? C'est le but de Project Debater, développé depuis 6 ans par IBM et dévoilé lundi soir à San Francicso. Des humains ont débattu face à une intelligence artificielle sur des sujets aussi variés que la conquête spatiale, la télé-médecine ou les subventions. Aucune vidéo complète de l'événement n'est disponible donc difficile de savoir si l'argumentation de l'intelligence artificielle tenait la route. Selon un journaliste du New York Times qui a assisté au débat, c'est loin d'être du tac au tac. Mais après Google qui fait passer des appels téléphoniques à une intelligence artificielle, c'est un pas de plus vers cette quête du langage naturel par des machines.

Quand les robots tapent la balle

Avec des athlètes fait de boulons, de capteurs et d'intelligence artificielle. La RoboCup, plus grande compétition au monde de robots a lieu depuis le début de la semaine au Québec. Elle accueille 5 000 robots venant de 35 pays. Les équipes s'affrontent dans différentes ligues, certains robots doivent sauver des gens dans des voitures accidentées, d'autre être les meilleurs majordomes mais l'épreuve reine, c'est celle de foot : 2 équipes de 4 robots complètement autonomes s'affrontent sur un petit terrain en gazon synthétique et devinez qui est champion du monde dans la catégorie robot humanoïde? Les Français et plus précisément l'équipe du Labri, le Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique.