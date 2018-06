Les six saisons de Brûme est un jeu vidéo qui s'adresse aux dyspraxiques et dyslexiques. Son but est d'aider à repérer au plus tôt ces troubles cognitifs et d'accompagner leur rééducation.

Le jeu sera disponible dans le courant de l'année 2019 © Capture d'écran

6 à 8% des Français souffriraient de dyspraxie, dyslexie, et autre dysphasie. Des troubles cognitifs souvent repérés beaucoup trop tard. Brûme a donc un double objectif : aider à déceler les "dys" et les accompagner ensuite dans leur rééducation. "_On l'a pensé autour de mécaniques et d'activités qui font appel à des compétences compliquées pour des enfants dy_s", explique Catherine Rolland, responsable du projet chez l'éditeur de contenu Tralalere : "des compétences de tracé, de motricité fine, de planification visio-spatiale et de rythme. Des mécaniques qui sont les bases d'activités proposées dans un jeu." Il s'agit de petits exercices où Brûme va demander par exemple au joueur de poursuivre avec le doigt la trajectoire d'un personnage qui a disparu.

Un jeu sérieux mais développé de façon à ne pas donner l'impression aux enfants qu'ils travaillent. Les graphismes sont vraiment très jolis, très épuré. Un petit bonhomme habillé d'un imperméable jaune, des créatures toutes mignonnes, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, dans le style de l'excellent jeu pour smartphone Monument Valley. L'avantage de ce jeu est qu'il va pouvoir repérer le niveau de l'enfant et adapté les activités et leur difficulté.

Preuve s'il en est besoin que le jeu vidéo n'est pas que synonyme d'addiction. Il ne faudrait pas que cet ajout par l'OMS à la liste des maladies ne cache les bienfaits que les jeux vidéo peuvent aussi apporter précise Catherine Rolland : "Il y a énormément de recherches qui prouvent qu'à travers le jeu vidéo on va entraîner les réseaux de l'attention, sa capacité à repérer les choses sur un écran, ses capacités de stratège, sa mémoire, ses réflexes,... le tout est de le valoriser et d'utiliser ses vecteurs pour des publics qui en ont vraiment besoin. "

Les six saisons de Brûme est en cours de développement et devrait sortir dans le courant de l'année 2019.