Dans le journal du Turfu cette semaine : le plus petit ordinateur au monde mesure 0,3 millimètre, Facebook souffre de "déconnexionite" et Creator le robot capable de cuisiner un hamburger.

Le plus petit ordinateur au monde à côté d'un grain de riz © University Of Michigan

Le plus petit ordinateur au monde

Il mesure 0,3 millimètre et peut être logé dans l'extrémité d'un grain de riz. Une performance que l'on doit à des chercheurs de l'université du Michigan aux Etats-Unis. Il faut dire qu'ils ont été récemment piqués au vif : ils étaient détenteurs du record du plus petit ordinateur au monde depuis 4 ans jusqu'à ce qu'en mars IBM présente un ordinateur de la taille d'un grain de sel. Ni une, ni deux les chercheurs du Michigan se sont donc remis au travail.

Alors qu'est ce que peut contenir cet ordinateur? Et bien en plus de processeurs ( les cerveaux) il est équipé de RAM (la mémoire vive) d'un thermomètre et de cellules photovoltaïques pour l'alimenter en énergie. Il est tellement petit qu'il ne peut pas posséder d'antenne radio, les informations sont donc transmises par la lumière. Au delà du concours du "A qui aura le plus petit", il y a un vrai intérêt notamment dans la recherche médicale. Ce tout petit ordinateur pourrait par exemple être implanté dans des souris pour mesurer la température de cellules cancéreuses.

Facebook prépare une fonctionnalité pour lutter contre l'addiction à... Facebook!

Grosse tendance en ce moment dans la Silicon Valley : après Android, YouTube ou encore Apple, la "déconnexionite" touche maintenant Facebook. «Your time on Facebook» (votre temps sur Facebook) a pour but de permettre aux utilisateurs du réseau social de prendre conscience du temps qu'ils y passent à commenter, liker, partager. Il leur permettra de connaître exactement le temps passé sur les sept derniers jours. Les utilisateurs pourront également programmer une alerte s'ils dépassent un certain temps. Cela n'empêchera pas d'utiliser le réseau social. En somme cela ne sert pas à grand chose si ce n'est aux GAFA de se donner bonne conscience.

Le robot qui fait des hamburgers

Après Flippy le robot qui cuit les steaks hachés, voici Creator, le robot qui fait les hamburgers de A à Z. Les portes de son restaurant ouvre dans quelques heures à San Francisco. Les clients passent la commande auprès d’un serveur bien humain, ensuite c'est le robot qui fait tout. Ne vous imaginez pas C3PO avec une spatule à la main, en fait, il s'agit plutôt d'une vitrine réfrigérée robotisée. Les petits pains tombent dans une goulotte, sont coupés en deux puis grillés à la verticale.

Pendant que le steak cuit, il est posé avec le pain sur un petit tapis roulant et le robot ajoute la salade, la sauce, les oignons. Le tout en 5 minutes et pour seulement 6 dollars. Selon le journaliste du site TechCrunch qui a pu le tester, ce n'est pas le meilleur burger qu'il ait mangé mais certainement le meilleur pour ce prix. Et quand le journaliste s'inquiète pour les emplois, rien de plus répétitif que de faire des hamburgers répond Le créateur du Creator qui a apparemment passé sa jeunesse à retourner des steaks... Il précise dans le reportage que les employés dans son restaurant sont payés plus chers pour un travail plus épanouissant. On imagine tout de même qu'ils sont moins nombreux.