Comment organiser sa soirée de réveillon quand on n'a encore rien prévu, s'assurer de passer une bonne soirée ou encore un bon lendemain.

Le réveillon : les meilleures applications pour l'organiser, y survivre et en profiter © Getty / skaman306

Nous sommes presqu’à la veille du passage en 2018, et pourtant, pas de panique, vous allez pouvoir fêter le changement d’année, il vous suffit d’un smartphone et de télécharger quelques applications. Plusieurs existent déjà pour vous donner des bons plans de sorties, de soirées. J’en ai retenu trois pour des raisons bien particulières.

Tout d’abord, Wingit. Si vous vivez ou passez quelques jours dans une des 50 villes des 8 pays couverts par cette application, celle-ci va vous permettre de savoir quels sont les événements qui font le buzz et qui sont prévus pour le soir-même ou au plus tard le lendemain. Car Wingit passe au crible les réseaux sociaux pour repérer les sorties, soirées, concerts qui sont au cœur des discussions sur Facebook ou Twitter.

Et elle renvoie vers les sites de vente en ligne de billets pour y accéder. A propos, Wingit, cela signifie « improviser » en anglais.

Autre système pour improviser, mais seulement à Paris, c’est Toot Sweet. Qui a pour devise « Quand rien n’est prévu, tout est possible ». Et qui se donne pour objectif de trouver une soirée, un concert, un spectacle, un restau ou un apéro festif disponibles non loin de l’endroit où vous êtes localisé.

Enfin, vous pouvez préférer une soirée chez vous ou chez quelqu’un d’autre, donc entre particuliers même inconnus. Il existe pour cela Excuse My Party, une plateforme participative qui met en relation ce qu’elle appelle des "ambianceurs", ceux qui organisent la soirée et des "ambiancés", qui sont intéressés d’y participer, qui s’inscrivent pour cela et versent une contribution financière quand ils ont été acceptés.

Peut ainsi démarrer la soirée, baptisée "l'ambiançage", une manière de rencontrer des visages nouveaux. Je vous passe les conseils pour tout ce qui concerne la restauration, les boissons, de multiples services existent dans ce domaine.

Mais, concernant la boisson, justement, attention aux conséquences

Pour éviter quelques inconvénients liés à l’utilisation du smartphone en pareil état, comme appeler des gens que vous ne devriez pas contacter dans ces circonstances, il existe une appli ange gardien, Drunk Mode. Gratuite, elle bloque l’accès à vos contacts. Et elle localise les téléphones de vos amis équipés de l'application, si vous les avez perdus. Ou l’inverse.

Mais c’est généralement le lendemain que c’est douloureux…

Alors, pour éviter quelques désagréments, et surtout… l’aspirateur, la corvée de ménage si vous avez fait cela chez vous, il y a les sites d’aides de dernière minute. Parmi eux, Hoper, une plateforme d'intermédiation entre particuliers et aides-ménagères. Vous vous inscrivez, vous donnez votre adresse, un créneau horaire et on vient prendre en charge ce que vous n’êtes pas en état de faire. D’ailleurs les créateurs du site expliquent que "Hoper a pour mission de multiplier sourires et bonheur dans les foyers en permettant à nos clients de se consacrer à ce qu'ils aiment et ce qui compte vraiment pour eux ».

Et ce qui compte, c’est revivre la soirée à partir des photos qui ont été prises. Une sorte de flashback, ou plutôt de Flashgap, c’est le nom de cette application qui propose de partager des albums photos entre amis. Vous créez un album, vos invités qui ont téléchargé l’application y envoient les clichés pris tout au long de la soirée. Et tout le monde découvre le résultat le lendemain, à partir de midi, quand on a retrouvé un état… normal. Une manière de revivre la fête.