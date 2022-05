Son nouvel album, "Timbuktu", vient de sortir, et elle sera en concert à la Cigale ce dimanche. Au micro d'Aline Afanoukoé, la chanteuse malienne Oumou Sangaré, par ailleurs femme d'affaire à la tête de nombreux business (hôtellerie, agriculture, automobile), raconte "Get Up Stand Up" de Bob Marley.

Oumou Sangaré (@FADEL SENNA / AFP) et Bob Marley © Getty / Watal Asanuma/Shinko Music