Romancière, éditrice, Geneviève Brisac publie "Les Enchanteurs" (ed. de l'Olivier). Au micro de Frédéric Pommier, elle évoque un tube de 1965 : "Help" des Beatles. "C'est une chanson à laquelle on peut s'accrocher comme on s'accroche à une main quand on est en train de tomber dans le précipice."

Geneviève Brisac (© Philippe Matsas) raconte "Help" des Beatles © AFP / United Artists / Walter Shenson / Collection ChristopheL