Avec le chanteur Bastien Lallemant et les dessinateurs Charles Berbérian et Alfred, JP Nataf sera soir à Laval dans le cadre du festival "Le Chaînon Manquant". Au micro de Frédéric Pommier, il évoque un titre des années 60 qu'il a découvert récemment : "Is That All There Is" de Peggy Lee.