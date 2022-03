Son dernier album a pour titre "Mitsouko", et il est actuellement en tournée. Au micro de Frédéric Pommier, Ours évoque "Mademoiselle l'Aventure" de Francis Cabrel. Cette chanson n'est pas la plus connue de Cabrel, mais elle est sans doute l'une de ses plus intimes. C'est une chanson sur l'adoption.

Ours (@Jules Faure) et Françis Cabrel © Getty / GARCIA